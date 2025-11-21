Stephen Curry queda “agente libre” tras romper con su marca de zapatillas

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington. Stephen Curry y Under Armour han puesto fin a una relación de patrocinio de 12 años que dejó por el camino cuatro anillos de la NBA, dos premios al 'MVP', 13 modelos de su línea de zapatillas y una marca propia, Curry Brand.

La estrella de la NBA se queda con la marca y pasa a ser "agente libre" para firmar con quien desee.

Curry firmó con Under Armour en 2013, cuando expiró su contrato con Nike, que lo había patrocinado en sus primeros años en la NBA. Under Armour buscaba abrirse paso en el mercado del baloncesto y le ofreció 4 millones de dólares anuales y un modelo de zapatillas propio, una propuesta que Nike no igualó, considerada después como una de las peores decisiones de la industria.

En 2020, ambas partes lanzaron Curry Brand, una submarca bajo el paraguas de Under Armour, en un acuerdo similar a la línea Air Jordan de Nike. Tras la ruptura, Curry Brand pasa a ser un sello independiente propiedad de la estrella de los Golden State Warriors.

"Soy agente libre. Estoy aquí, en un nuevo comienzo. He tenido la suerte de vivir una experiencia increíble y de apostar por algo que ha significado muchísimo para mí durante los últimos 13 años", afirmó Curry, de 37 años.

"Todos deberíamos sentirnos orgullosos de lo que logramos: convertir una marca de baloncesto -o una categoría que prácticamente no existía- y llevarla hasta donde la llevamos. Pero estoy ilusionado por lo que viene", añadió.

Un mal momento para Under Armour



Curry estrenó su recién adquirida independencia el pasado viernes, luciendo unas Nike "Mambacita" Kobe 6 negras, en honor a Kobe Bryant y su hija Gigi, durante el calentamiento previo al partido contra los San Antonio Spurs. Luego volvió a sus Under Armour y se exhibió con 49 puntos.

La ruptura llega en un momento delicado para Under Armour, inmersa en un plan de reestructuración, con sus acciones en mínimos tras caer cerca de un 50 % en el último año y con previsiones de ingresos a la baja. Y ahora, además, sin su gran referente en las canchas de baloncesto.

"Para Under Armour, este momento es de disciplina y de enfoque en la marca principal durante esta etapa crítica de nuestra recuperación", dijo en un comunicado su CEO, Kevin Plank.

Para Curry, esto es un recordatorio de que "la industria de las zapatillas es complicada". "Las cosas cambian con el tiempo, y uno da lo mejor de sí para crear algo sostenible. Es un poco decepcionante ver cómo ha terminado", añadió.

La última zapatilla de Curry con Under Armour, la Curry 13, saldrá al mercado en febrero, y la compañía continuará promocionándola hasta octubre.

Pocos jugadores tienen más modelos de zapatillas propias que Curry. Según datos de ESPN, solo le superan LeBron James (41), Michael Jordan (40), Kobe Bryant (35), Kevin Durant (28), Dwyane Wade (21), Allen Iverson (18), Derrick Rose (16) y Kevin Garnett (15).

Más allá de Nike y Adidas



Nike -con las Air Jordan o las Kobe- domina de manera absoluta el mercado de la NBA.

Adidas queda a cierta distancia, con nombres como James Harden o Damian Lillard.

En los últimos tiempos, varias estrellas de la liga han empezado a explorar alternativas a las dos grandes marcas.

Tyrese Haliburton debutó con Puma, mientras que Shai Gilgeous-Alexander se sumó a Converse.

Kyrie Irving firmó con Anta tras romper con Nike, la misma marca china que tiene a Klay Thompson mientras que Isaac Okoro lanzó su propia línea con Holo.

Se trata de un intento de los jugadores por tener mayor control sobre su marca personal, un esfuerzo que Jaylen Brown ha llevado al extremo al fundar su propio sello, 741 Performance, del que es CEO.

En lo que respecta a Curry, el futuro de su marca sigue siendo una incógnita, aunque lo cierto es que las grandes compañías compiten por contar con la estrella de los Warriors.