Gobierno reporta crecimiento del empleo con casi 134 mil nuevos ocupados

El Gobierno del presidente Luis Abinader resaltó los resultados presentados por el Banco Central de la República Dominicana, los cuales indican que la economía dominicana registró un aumento interanual promedio de 133,915 personas más trabajando durante el año 2025, elevando el total promedio de personas ocupadas a 5,139,951 trabajadores, según los resultados de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT).

El crecimiento del empleo estuvo impulsado principalmente por la generación de puestos formales, que aportaron 131,901 nuevos ocupados, equivalentes al 98.5 % del total, lo que contribuyó a que la tasa de informalidad promedio descendiera a 54.1 % en 2025, inferior en 1.4 puntos porcentuales respecto al 55.5 % registrado en 2024.

Al cierre del cuarto trimestre (octubre-diciembre) de 2025, el total de ocupados alcanzó los 5,168,878 trabajadores, para un incremento interanual de 117,948 nuevos empleos netos. De este total, el 72.7 % (85,764) correspondió a trabajadores formales, mientras que el 27.3 % (32,184) fueron informales. En ese período, la tasa de informalidad se situó en 54.2%, 0.6 puntos porcentuales por debajo del mismo trimestre del año anterior.

El informe destaca que la generación de empleos estuvo concentrada principalmente en la población femenina, reflejando una mayor integración de la mujer al mercado laboral.

En cuanto a los principales indicadores del mercado de trabajo, la tasa de ocupación promedió 62.9 % en 2025 y la tasa global de participación alcanzó 66.2 %, ambos valores históricos en sus respectivas series anuales, evidenciando una elevada participación relativa en el mercado laboral.

Respecto a la tasa de desocupación abierta (SU1), esta se ubicó en 5.0 % tanto en el promedio anual como en el trimestre octubre-diciembre de 2025, mostrando una reducción de 0.1 puntos porcentuales en comparación con 2024. Asimismo, la tasa de subutilización ampliada (SU3) descendió a 9.2 % al cierre del año.

El Banco Central resaltó que el crecimiento sostenido del empleo formal ha permitido reducir significativamente la informalidad desde el máximo histórico de 58.9 % registrado durante la pandemia, manteniendo al país en torno a la mediana regional en comparación con otras economías de América Latina.

La institución indicó que la expansión del empleo, principal fuente de ingresos de los hogares, junto a los programas sociales implementados, ha fortalecido el poder adquisitivo de la población y contribuido a que más dominicanos superen el umbral de la pobreza monetaria.

Con estos resultados, el mercado laboral dominicano cerró 2025 con indicadores de ocupación cercanos a máximos históricos y niveles de desempleo en torno a sus mínimos desde el inicio de la serie estadística de la ENCFT en 2014.