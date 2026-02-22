Así recordó Juan Luis Guerra a Willie Colón tras su partida

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El legendario artista dominicano Juan Luis Guerra recordó este domingo el legado musical de Willie Colón, ícono de la salsa que falleció el sábado a los 75 años por complicaciones de salud.

A través de su cuenta de Instagram, Guerra dedicó un mensaje al reconocido músico, destacando su impacto en la música latina.

“Recordando el legado musical de Willie Colón y su gran influencia en la música latina. La paz del Señor Jesús se derrame sobre sus familiares y amigos”, expresó el cantautor.

La publicación generó miles de reacciones y comentarios de artistas y fanáticos que lamentan la partida del llamado “chico malo del Bronx”, una de las figuras más influyentes del movimiento salsero.

Un gigante de la salsa

Músico, compositor, arreglista, cantante, productor y líder comunitario, Willie Colón construyó una trayectoria que trascendió generaciones.

Su legado también quedó plasmado en colaboraciones históricas junto a figuras como Celia Cruz, Rubén Blades y Héctor Lavoe, trabajos que definieron una época y elevaron la salsa a escenarios internacionales.