Un maestro reconoce a otro maestro
Así recordó Juan Luis Guerra a Willie Colón tras su partida
Músico, compositor, arreglista, cantante, productor y líder comunitario, Willie Colón construyó una trayectoria que trascendió generaciones.
El legendario artista dominicano Juan Luis Guerra recordó este domingo el legado musical de Willie Colón, ícono de la salsa que falleció el sábado a los 75 años por complicaciones de salud.
A través de su cuenta de Instagram, Guerra dedicó un mensaje al reconocido músico, destacando su impacto en la música latina.
“Recordando el legado musical de Willie Colón y su gran influencia en la música latina. La paz del Señor Jesús se derrame sobre sus familiares y amigos”, expresó el cantautor.
La publicación generó miles de reacciones y comentarios de artistas y fanáticos que lamentan la partida del llamado “chico malo del Bronx”, una de las figuras más influyentes del movimiento salsero.
El Mundo
Merilenny Mueses
Un gigante de la salsa
Su legado también quedó plasmado en colaboraciones históricas junto a figuras como Celia Cruz, Rubén Blades y Héctor Lavoe, trabajos que definieron una época y elevaron la salsa a escenarios internacionales.