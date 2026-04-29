Towns brilla en triunfo NY; 76ers vencen a Celtics

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NUEVA YORK .AP. Jalen Brunson anotó 39 puntos, casi igualando su propio récord de franquicia de 40 puntos en partidos de playoffs, y los New York Knicks aplastaron a los Atlanta Hawks 126-97 el martes por la noche para tomar una ventaja de 3-2 en la serie de primera ronda de los playoffs.

Con su segunda victoria consecutiva , los Knicks se posicionaron para ganar la serie el jueves por la noche en Atlanta. Tendrían otra oportunidad en casa en el séptimo partido si la necesitan, y cada vez es más difícil imaginar por qué deberían hacerlo.

OG Anunoby aportó 17 puntos y 10 rebotes para los Knicks, mientras que Karl-Anthony Towns sumó 16 puntos, 14 rebotes y seis asistencias.

76ers vencen Celtics

BOSTON .AP. Joel Embiid anotó 33 puntos, Tyrese Maxey sumó 25 puntos y 10 rebotes, y los 76ers de Filadelfia evitaron la eliminación al vencer la noche del martes por 113-97 a los Celtics de Boston en el quinto partido de su serie de primera ronda.

Paul George aportó 16 puntos y nueve rebotes para los Sixers. Por los Celtics, Jayson Tatum registró 24 puntos y 16 rebotes por Boston, y Jaylen Brown anotó 22.