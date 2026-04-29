Sixers
Towns brilla en triunfo NY; 76ers vencen a Celtics
El pívot dominicano Karl Towns marcó 16 puntos, con 14 rebotes y seis asistencias en la victoria de los Knicks ante Hawks,A
NUEVA YORK .AP. Jalen Brunson anotó 39 puntos, casi igualando su propio récord de franquicia de 40 puntos en partidos de playoffs, y los New York Knicks aplastaron a los Atlanta Hawks 126-97 el martes por la noche para tomar una ventaja de 3-2 en la serie de primera ronda de los playoffs.
Con su segunda victoria consecutiva , los Knicks se posicionaron para ganar la serie el jueves por la noche en Atlanta. Tendrían otra oportunidad en casa en el séptimo partido si la necesitan, y cada vez es más difícil imaginar por qué deberían hacerlo.
OG Anunoby aportó 17 puntos y 10 rebotes para los Knicks, mientras que Karl-Anthony Towns sumó 16 puntos, 14 rebotes y seis asistencias.
76ers vencen Celtics
BOSTON .AP. Joel Embiid anotó 33 puntos, Tyrese Maxey sumó 25 puntos y 10 rebotes, y los 76ers de Filadelfia evitaron la eliminación al vencer la noche del martes por 113-97 a los Celtics de Boston en el quinto partido de su serie de primera ronda.
Paul George aportó 16 puntos y nueve rebotes para los Sixers. Por los Celtics, Jayson Tatum registró 24 puntos y 16 rebotes por Boston, y Jaylen Brown anotó 22.