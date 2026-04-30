Incidente en la avenida 30 de Mayo; 911 y curiosos se concentran en la zona

Publicado por Hainan Reynoso Uribe Creado: Actualizado:

Unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, junto a miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y decenas de curiosos, se concentraron este jueves en la avenida 30 de Mayo del Distrito Nacional.

Conductores que transitaban por la zona observaron varios vehículos estacionados en el carril derecho de la vía, mientras personal de emergencia realizaba labores de asistencia e inspección en el área, generando congestión vehicular y gran atención entre quienes circulaban en las proximidades del Helipuerto de Santo Domingo.

En el operativo participan también miembros de la Armada Dominicana, así como personal de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), mientras continúan las labores de rastreo y extracción en la zona.

Hasta el momento, se desconoce si se trató de un accidente de tránsito o de otra circunstancia bajo investigación.

Se espera que en las próximas horas el Sistema 9-1-1 o los organismos de socorro ofrezcan un informe con mayores detalles sobre el hecho.