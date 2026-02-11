Wembanyama arrasa, Dallas sigue en caída: la jornada NBA explicada y lo que viene

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La jornada en la NBA dejó tres señales claras: el gran momento de los Spurs, la prolongada crisis de los Mavericks y un partido de alta intensidad en el Madison Square Garden que terminó definiéndose en tiempo extra.

Un resumen explicado de lo más importante y lo que viene:

Wembanyama firma una noche histórica y Spurs siguen en ascenso

Victor Wembanyama anotó 40 puntos —37 de ellos en la primera mitad— en la victoria de los Spurs de San Antonio 136-108 sobre los Lakers de Los Ángeles, que afrontaron el partido con varias ausencias importantes.

El pívot francés tuvo la primera mitad con mayor puntuación en la NBA esta temporada y la más alta para un jugador de los Spurs en el siglo XXI. Acertó 12 de 17 tiros de campo, incluidos tres triples, y sumó 17 puntos en apenas los primeros 4:15 minutos del encuentro. Cerró el primer cuarto con 25 unidades y añadió 12 más en el segundo.

Wembanyama jugó solo los primeros ocho minutos de la segunda mitad, con San Antonio ampliamente adelante en el marcador. Además de sus 40 puntos, capturó 12 rebotes. Se convirtió en el tercer jugador en las últimas 50 temporadas en anotar al menos 40 puntos jugando 27 minutos o menos.

Con esta victoria, los Spurs suman cinco triunfos consecutivos y 10 en sus últimos 13 partidos.

Carter Bryant aportó 16 puntos, récord personal, y Dylan Harper agregó 15. Stephon Castle repartió siete asistencias antes de abandonar el juego por una contusión en la pelvis.

Por los Lakers, que no contaron con Luka Doncic, LeBron James, Austin Reaves, Deandre Ayton ni Marcus Smart, Luke Kennard y Drew Timme anotaron 14 puntos cada uno. Bronny James terminó con 12 puntos y seis asistencias.

A continuación

Spurs: En Golden State el miércoles por la noche.

Lakers: Reciben a Dallas el jueves por la noche.

Dallas cae por octava vez seguida

Dillon Brooks anotó 23 puntos

Los Phoenix Suns vencieron 120-111 a los Dallas Mavericks, enviando al conjunto texano a su octava derrota consecutiva, su peor racha desde 2016.

Dillon Brooks anotó 23 puntos y Devin Booker agregó 19 para Phoenix, que tomó ventaja desde el inicio y nunca volvió a estar abajo en el marcador. Los Suns llegaron a tener ventaja de hasta 31 puntos (61-30).

Dallas intentó reaccionar en el último tramo y redujo la diferencia a seis puntos, pero Booker respondió con tiros clave para asegurar la victoria.

Naji Marshall anotó 31 puntos y Cooper Flagg 27 para los Mavericks, que no ganan desde el 22 de enero.

A continuación

Mavericks: En Los Ángeles Lakers el jueves por la noche.

Suns: reciben a Oklahoma City el miércoles por la noche.

Pacers y Knicks protagonizan el partido más cambiante de la temporada

Los Pacers rompen una racha de cuatro derrotas con una victoria en tiempo extra de 137-134 contra los Knicks

En Nueva York, los Pacers vencieron 137-134 a los Knicks en tiempo extra, en un partido que registró 39 cambios de liderazgo, la mayor cantidad en la NBA esta temporada.

Pascal Siakam anotó 30 puntos y Andrew Nembhard aportó 24 puntos y 10 asistencias para Indiana, que rompió una racha de cuatro derrotas. Ocho jugadores de los Pacers terminaron con cifras dobles y la banca superó a la de Nueva York 43-18.

Jalen Brunson lideró a los Knicks con 40 puntos, mientras que Josh Hart consiguió un triple-doble de 15 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias. Karl-Anthony Towns sumó 22 puntos y 14 rebotes antes de salir por faltas.

Los Knicks forzaron el tiempo extra con dos tiros libres de Towns a 0,2 segundos del final del tiempo reglamentario. Sin embargo, Indiana anotó los primeros nueve puntos del tiempo extra y logró sostener la ventaja para quedarse con la victoria.

Con información de AP