Movimientos que sacuden la NBA: los acuerdos que siguen cerrándose

El mercado de cambios de la NBA continúa en plena ebullición y los movimientos no se detuvieron con el traspaso de James Harden, que sirvió como antesala de una cadena de acuerdos que siguen reconfigurando el panorama de la liga.

A continuación los acuerdos recientes:

Los Warriors acuerdan enviar a Jonathan Kuminga y Buddy Hield a los Hawks por Kristaps Porzingis

Los Golden State Warriors encontraron a su hombre grande confiable al adquirir a Kristaps Porzingis de Atlanta y le concedieron al delantero Jonathan Kuminga su deseo de ser cambiado, al mismo tiempo que cambiaron al base Buddy Hield a los Hawks, según una persona con conocimiento del intercambio.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el miércoles por la noche porque el intercambio aún no había sido aprobado por la liga.

Kuminga se perdió el partido del martes por la noche, derrota 113-94 ante los Philadelphia 76ers, debido a un hematoma en su rodilla izquierda, su quinto partido consecutivo perdido.

Los Hawks habían clasificado a Porzingis, quien recientemente se perdió partidos por una lesión en el tendón de Aquiles, como cuestionable para el partido del jueves contra Utah debido a una enfermedad. Atlanta también adquirió al pívot Jock Landale del Jazz, según informó a AP una persona con conocimiento del traspaso.

A mediados de enero, el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, habló con Kuminga sobre su ausencia de la rotación durante más de un mes y la expectativa de un traspaso. Sin embargo, el gerente general Mike Dunleavy declaró el 20 de enero, tras la lesión de rodilla que puso fin a la temporada de Jimmy Butler, que no había indicios inmediatos de que otros equipos estuvieran interesados en Kuminga.

"En cuanto a la demanda, soy consciente de ello", dijo Dunleavy, refiriéndose a la solicitud de intercambio de Kuminga. "Creo que, en cuanto a la demanda, cuando se plantea una demanda, debe haber demanda en el mercado. Así que veremos cómo evoluciona".

Kerr descartó que hubiera problemas entre él y Kuminga como razón para que el delantero de alto vuelo solicitara un intercambio después de no ser utilizado en 17 de 18 juegos, aunque ha sido catalogado como lesionado durante nueve juegos esta temporada.

Kuminga, un jugador de 23 años de la República Democrática del Congo y séptima selección general de Golden State en el draft de 2021, apareció en 20 juegos esta temporada con 13 aperturas, promediando 12,1 puntos, 5,9 rebotes y 2,5 asistencias.

El 30 de septiembre, acordó un contrato de dos años que podría alcanzar los 46,5 millones de dólares si el equipo ejerciera su opción para la temporada 2026-27. Kuminga tenía una oferta calificada de 7,9 millones de dólares en mano desde el 29 de junio, pero también estaba considerando otras opciones y se perdió la jornada de prensa del equipo.

Kuminga se perdió gran parte de la temporada pasada por una lesión en el tobillo derecho . Promedió 15,3 puntos, 4,6 rebotes y 2,2 asistencias en 24,3 minutos en 47 partidos, 10 de ellos como titular. También anotó 15,3 puntos por partido en ocho partidos de playoffs, con un 48,4% de acierto en tiros de campo y un 40% de acierto en triples. Esto incluyó su mejor actuación de 30 puntos en el tercer partido de las semifinales de la Conferencia Oeste contra los Minnesota Timberwolves el pasado mayo.

Porzingis, de 2,18 metros, promedia 17,1 puntos, 5,1 rebotes y 2,7 asistencias. Los Warriors serán el sexto equipo en 10 temporadas para el letón de 30 años, apodado "El Unicornio" por su combinación de altura y tiro exterior.

Los Hornets traen a Coby White de vuelta a Carolina del Norte en un intercambio con los Bulls, dice una fuente de AP

Los Charlotte Hornets traerán de regreso a casa a Coby White, en Carolina del Norte, donde es el máximo anotador de la escuela secundaria en su carrera y jugó para los Tar Heels.

Los Hornets acordaron el miércoles adquirir a White y Mike Conley Jr. de los Chicago Bulls a cambio de Collin Sexton, Ousmane Dieng y tres futuras selecciones de segunda ronda del draft, según una persona familiarizada con la situación. Esta persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no ha sido aprobado por la liga.

En un intercambio aparte, los Hornets también adquirieron al base Tyus Jones y selecciones de segunda ronda del draft de 2027 y 2028 de Orlando a cambio de dinero, según la fuente. Esta operación permitió al Magic quedar por debajo del impuesto de lujo.

Los Hornets anunciaron más temprano ese día que habían adquirido a Dieng y una selección de segunda ronda de Oklahoma City por el centro Mason Plumlee.

White, la séptima selección general del draft de 2019, se une a un equipo de los Hornets que avanza hacia su primera aparición en los playoffs en una década, habiendo ganado siete juegos consecutivos detrás de un núcleo joven de jugadores.

Promedió 18,6 puntos, 4,7 asistencias y 3,7 rebotes por partido para los Bulls, lanzando con un 34,6% desde la línea de tres puntos, ligeramente por debajo de su promedio de carrera del 36,8%.

Aunque no está claro dónde encaja en la rotación de los Hornets, White aporta a Charlotte otro anotador más que se suma a LaMelo Ball, Brandon Miller, Kon Knueppel y Miles Bridges. Los Hornets tienen un récord de 23-28 y actualmente ocupan el undécimo puesto en la Conferencia Este, pero su balance es de 12-1 con una alineación titular que incluye a Ball, Miller, Knueppel, Bridges y el pívot Moussa Diabate, todos ellos ya recuperados.

Knueppel ha ganado tres premios consecutivos de Novato del Mes de la Conferencia Este, mientras que Miller fue nombrado Jugador de la Semana de la conferencia la semana pasada.

White, de 25 años, ha pasado siete temporadas con los Bulls, promediando 15,4 puntos, 3,9 asistencias y 3,7 rebotes.

Chris Paul fue traspasado a los Raptors en un acuerdo entre tres equipos

Chris Paul ha estado fuera de la NBA desde principios de diciembre.

Según informes, el veterano base Chris Paul se dirige a Toronto en un acuerdo de tres equipos con Los Ángeles y Brooklyn, según varios informes.

Paul, 12 veces All-Star que planea retirarse después de esta temporada, podría ser traspasado nuevamente antes de la fecha límite del jueves, según Shams Charania de ESPN.

Los Raptors reciben: Chris Paul (vía Clippers)

Las redes reciben: Ochai Agbaji (vía Raptors)

Selección de segunda ronda de 2032 (vía Raptors)

Los Clippers reciben: Derechos de Vanja Marinković (vía Brooklyn)

Agbaji promedia 4,3 puntos y 2,3 rebotes por partido esta temporada, ya que su rol y tiempo de juego han disminuido ligeramente en la temporada 2025-26. En la temporada 2024-25, Agbaji disfrutó de la mejor temporada de su carrera en anotación (10,4 puntos por partido) y fue titular en 45 de los 64 partidos que disputó. Esta temporada, ha participado en 42 partidos, 13 de ellos como titular.

El traslado de Paul a Toronto no requerirá que se reporte al equipo, según los informes.

Los Clippers se separaron de Paul a principios de diciembre después de que regresara al equipo como agente libre en julio pasado.

Paul, de 40 años, disputaba su 21.ª temporada en la NBA y en noviembre insinuó con vehemencia que sería la última. El 12 veces All-Star y dos veces medallista de oro olímpico ha sido seleccionado cuatro veces para el primer equipo All-NBA y ocupa el segundo lugar en la historia de la NBA con 12.552 asistencias. Fue el primer jugador en anotar al menos 20.000 puntos y registrar al menos 10.000 asistencias.

Se convirtió posiblemente en el jugador más destacado en la historia de la franquicia de los Clippers al liderar al equipo a seis temporadas ganadoras entre 2011 y 2017, incluidos los dos primeros títulos de la División del Pacífico de los Clippers y tres victorias en series de playoffs.

Tiene un promedio de 2,9 puntos y 3,3 asistencias por partido esta temporada, jugando sólo 14,2 minutos por partido (todos ellos mínimos de su carrera) y no jugó en absoluto en cinco partidos consecutivos a mediados de noviembre.

Paul anotó ocho puntos y dio tres asistencias mientras jugaba 15 minutos contra el Heat en lo que resultó ser su último partido con el equipo, un partido en el que Harden y otros titulares fueron efectivamente enviados a la banca, en la última señal de discordia para el equipo del entrenador Tyronn Lue.

Paul regresó a Los Ángeles como agente libre el pasado julio, reincorporándose a una franquicia donde la afición lo adora y con una remota posibilidad de competir por su primer campeonato junto a Kawhi Leonard y James Harden. Según informes, Harden fue traspasado a los Cleveland Cavaliers el martes a cambio de Darius Garland y una selección de segunda ronda.