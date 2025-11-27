Geno Smith se disculpa por gesto obsceno hacia los fans

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El mariscal de campo de los Raiders, Geno Smith, se disculpó el miércoles por hacer un gesto obsceno a los aficionados al salir del campo tras la derrota de Las Vegas por 24-10 ante Cleveland el domingo.

Fue capturado 10 veces en ese partido y abucheado durante todo el encuentro, incluso durante las presentaciones previas.

Esa fue la quinta derrota consecutiva de los Raiders, que los dejó con un récord de 2-9.

"Tomé una decisión equivocada por frustración, y eso no es excusa", dijo Smith. "Tengo que ser mejor que eso y exigirme más. En ese momento, no lo hice. Me disculpo sinceramente y, obviamente, estoy muy arrepentido por haberlo hecho. Solo quiero que se sepa que esas cosas nunca me volverán a pasar".

Sin embargo, esta es la segunda vez que Smith hace eso este año. Hizo el mismo gesto antes de un partido de pretemporada en Seattle ante un fanático que sostenía un cartel comparándolo con el ex mariscal de campo de los Raiders JaMarcus Russell, uno de los mayores fracasos en la historia de la franquicia.

Cuando más tarde se le preguntó al entrenador Pete Carroll sobre el incidente, dijo: "¿Viste la señal?".

Los Raiders emitieron un comunicado el lunes indicando que habían discutido el asunto con Smith.

Smith trabajará con un nuevo coordinador ofensivo y coordinador de jugadas el domingo contra Los Angeles Chargers. El entrenador de mariscales de campo, Greg Olson, asumirá el cargo interinamente en lugar de Chip Kelly, quien fue despedido horas después de la derrota ante los Browns.