Portugal gana la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA por primera vez

Portugal conquistó el título de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA el jueves, tras vencer a Austria por 1-0 en la final de un torneo de 48 naciones donde las selecciones europeas se alzaron con los tres primeros puestos.

El delantero del Benfica, Anísio Cabral, se mantuvo en posición de tiro por poco, recibió un pase cruzado y marcó a puerta vacía en el minuto 32.

Fue el séptimo gol de Cabral en el torneo, uno menos que el Balón de Oro austriaco, Johannes Moser.

Fue el primer título sub-17 de Portugal y se logró en la 20.ª edición de un torneo que la FIFA ha ampliado y que ahora se organiza anualmente en lugar de cada dos años.

Catar albergó esta edición y también lo será en los próximos cuatro años.

Previamente en Doha, el portero Alessandro Longoni detuvo dos penaltis en la victoria de Italia sobre Brasil por 4-2 en la tanda de penaltis tras empatar 0-0 en el partido por el tercer puesto.