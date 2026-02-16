Noboa pronostica que RD será otra vez campeón del Clásico

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

El Comisionado Nacional de Béisbol, Junior Noboa, tiene la corazonada que el equipo dominicano será el campeón del venidero Clásico Mundial de Béisbol, a efectuarse el próximo mes de marzo.

“El staff de coaches de la tropa dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, anunciado por el gerente general Nelson Cruz y liderado por el manager Albert Pujols, combina experiencia de Grandes Ligas con figuras destacadas, y eso es vital para el éxito del seleccionado en busca de su segundo título de campeón es este escenario”, afirmó.

Agregó que la integración en el cuerpo técnico de figuras como Gilbert Gómez, asistente del mánager; Plácido Polanco, coach de banca; Héctor Borg y Tony Díaz, coaches de primera y tercera base, respectivamente; Fernando Tatis Sr, Jorge Mejía y René Rojas como coaches de bateo, así como Wellington Cepeda, Joel Peralta y José Canó, encargados del pitcheo, es algo que augura el éxito de lo anterior expresado.

Noboa expresó su sentir a este redactor en visita que le hiciera a su despacho el licenciado Alfonso Peña Melo, presidente de la Liga Nacional de Béisbol (LNBp), con relación venidero torneo de esa liga.