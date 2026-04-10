La intervención del ministro de Defensa en “Aeromundo”

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La vieja tesis de que los guardias no saben hablar quedó totalmente desmentida con la participación del Ministro de Defensa, Mayor General Carlos Antonio Fernández Onofre en el acreditado programa de televisión Aeromundo, que produce el veterano periodista Guillermo Gómez.

El General Carlos Antonio Fernández Onofre con un lenguaje claro y preciso esbozó los grandes avances que se han logrado en la gestión del Presidente Luis Abinader en las instituciones armadas dominicanas donde se puede afirmar que hay un antes y un después con esa positiva impronta.

Quedamos gratamente impresionados con la profesionalidad y el dominio con que se manejó ese alto oficial en esa transcendental comparecencia, la cual ha recibido la aprobación de importantes sectores nacionales.

Con militares así la Patria se engrandece.