Es oficial juego de República Dominicana contra Detroit el 3 y 4 de marzo

ORLANDO. World Baseball Classic, Inc. anunció este lunes que la Selección Nacional de República Dominicana jugará una serie de dos juegos contra los Tigres de Detroit como parte del calendario de entrenamientos de primavera de 2026, los días tres y cuatro de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, antes del inicio del Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

El anuncio se hizo en el primer día de las Reuniones Invernales de Béisbol, donde se llevó a cabo una conferencia de prensa con el Comisionado de Béisbol Robert D. Manfred, Jr , el Gerente General de la Selección Nacional y Asesor Especial de Operaciones de MLB, Nelson Cruz ; el mánager del equipo RD, Albert Pujols y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz.

Este evento tomó forma cuando Cruz presentó la idea al Comisionado Manfred y al Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, quien de inmediato mostró todo su apoyo a la realización de los partidos. Será la primera vez que la Selección Nacional de República Dominicana recibirá un equipo de las Grandes Ligas para partidos de exhibición en el país.

Esos partidos se jugarán en memoria de las víctimas de la tragedia del 8 de abril de 2025 en el club nocturno Jet Set de Santo Domingo. La MLB y la UEPA donarán a la Cruz Roja Dominicana para honrar la memoria de las víctimas de la tragedia del 8 de abril en Santo Domingo.

El Comisionado Manfred declaró: “La tragedia en la República Dominicana cobró la vida de más de 200 personas e impactó a innumerables otras, incluyendo a muchos miembros de la Familia del Béisbol. Jugar estos dos partidos nos brinda la oportunidad de honrar las vidas de quienes perdieron la vida trágicamente el pasado abril y recaudar fondos para la Cruz Roja Dominicana en su memoria. Agradecemos los esfuerzos del presidente Luis Abinader y el liderazgo de nuestro colega Nelson Cruz, quien fue fundamental en esta iniciativa.

Nelson Cruz, Gerente General declaró: “Agradezco a las Grandes Ligas de Béisbol y al presidente Abinader por colaborar para celebrar a la Selección Nacional Dominicana con la gran afición de nuestro país en una serie contra los Tigres de Detroit.