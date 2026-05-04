“Voy por oro” Liranyi Alonso se prepara para los juegos

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

La velocista en 100 y 200 metros, Liranyi Alonso, nativa de la provincia de La Vega, se encuentra en estos momentos en una base de entrenamientos en Miami, Florida, de cara a su preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto.

“Estoy muy ansiosa que llegue ese día porque estaremos compitiendo delante de nuestro público, en el Estadio Olímpico, que será mi debut en mi tierra”, añadió Alonso al conversar con redactores de HOY.

Afirmó que será un momento que no tendrá comparación, ya que está entrenando para poner a sonar el himno nacional en esos Juegos. “Escuchar el himno nacional es mi mayor meta, conozco algunas de mis rivales, pero no me detendré en perseguirlo”, proclamó la jovencita atleta.

Indicó que, hasta el momento, competirá en las modalidades de los 100 y 200 metros, lo mismo que en los dos eventos de relevos. Acotó que se encuentra en una base de entrenamientos desde el pasado 24 de marzo pasado

Se recuerda que Liranyi Alonso brilló en los 200 m femeninos con un tiempo de 22.69, conquistando la medalla de oro, nuevo récord panamericano junior el año pasado y obtuvo su clasificación a Lima 2027.

Valoró el trabajo que hace su entrenador José L. Rubio y el apoyo de la Federación de Atletismo.

Donde nació

Dijo que nació en Santo Domingo, pero muy temprano su familia se mudó a la provincia de La Vega.

Dijo que en sus años de niña tenía la virtud de que corría mucho en la escuela, le ganaba competencia hasta los varoncitos.

“Cuando mi madre me enviaba al colmado, iba y regresaba a la casa corriendo”, recordó. Liranyi afirmó que con 12 o 13 años su madre le preguntó que si deseaba hacer deportes o inglés y se decidió por el deporte.

“Me llevaron al centro olímpico aquí en La Vega y me llamó la atención la pista de atletismo”, narró la velocista criolla.