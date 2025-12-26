Desde Juan Soto a Marileidy Paulino: “Los deportistas dominicanos más influyentes del 2025"

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El 2025 estuvo marcado por la presencia de las estrellas dominicanas en las principales disciplinas deportivas alrededor del mundo, quienes se encargaron de poner al país en todo lo alto.

Durante estos doce meses, República Dominicana vio brillar a sus estrellas más populares, desde el terreno de la Serie Mundial de las Grandes Ligas hasta las pistas de la Liga Diamante.

Con esto en mente y celebrando el éxito de nuestros deportistas dominicanos, echemos un vistazo y descubramos quiénes fueron los más destacados e influyentes durante todo el año 2025.

Marileidy Paulino

Tras convertirse en la primer mujer dominicana en ganar una medalla de oro olímpica en los juegos de Paris 2024, la velocista dominicana Marileidy Paulino reafirmó este año su estatus como una de las atletas más dominantes del planeta.

Paulino estuvo participando y ganando algunos de los certámenes atléticos más prestigiosos del mundo mientras se preparaba para el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio.

A continuación, veamos una lista de sus participaciones más importantes durante esta temporada:

Copa Titanes Mérida, Yucatán (23 de marzo) - 1er Lugar: Debutó victoriosamente en los 400 metros planos.

Debutó victoriosamente en los 400 metros planos. Grand Slam Track, Kingston (6 de abril) - 1er lugar: Victoria aplastante en los 400 metros planos.

Victoria aplastante en los 400 metros planos. Grand Slam Track, Miami (5 de mayo) - Doble Victoria y Récord Nacional: Impuso un nuevo Récord Nacional en los 200 metros con un tiempo de 22.30 segundos además ganar los 400 metros, logrando una doble victoria en esta parada.

Impuso un nuevo Récord Nacional en los 200 metros con un tiempo de 22.30 segundos además ganar los 400 metros, logrando una doble victoria en esta parada. Liga Diamante, Paris (20 de junio) - 1er lugar: Ganó los 400 metros con un tiempo de 48.82 segundos, su mejor marca del año hasta esa fecha, manteniendo su invicto en París.

Ganó los 400 metros con un tiempo de 48.82 segundos, su mejor marca del año hasta esa fecha, manteniendo su invicto en París. Liga Diamante, Silesia (16 de agosto) - 1er lugar: Dominó los 400 metros con un tiempo de 49.18 segundos, sumando su tercer triunfo en la temporada de la Liga Diamante 2025.

Dominó los 400 metros con un tiempo de 49.18 segundos, sumando su tercer triunfo en la temporada de la Liga Diamante 2025. Finales de la Liga Diamante, Zurich (28 de agosto) - Subcampeona: Finalizó en segunda posición en la Gran Final de 400 metros con un tiempo de 49.23 segundos.

Finalizó en segunda posición en la Gran Final de 400 metros con un tiempo de 49.23 segundos. Campeonato Mundial de Atletismo, Tokio (18 de septiembre): Fue subcampeona con un tiempo de 47.98 segundos en los 400 metros, superando su propio Récord Nacional de RD y bajando por primera vez la barrera de los 48 segundos.

Fue subcampeona con un tiempo de 47.98 segundos en los 400 metros, superando su propio Récord Nacional de RD y bajando por primera vez la barrera de los 48 segundos. Athlos 2025, New York (10 de octubre) - 1er lugar: Ganó la competencia de 400 metros con un tiempo de 50.07 segundos, cerrando sus eventos internacionales del año.

¿Qué le espera a Marileidy Paulino en 2026?

Se espera que la dominicana Marileidy Paulino sea la principal figura y atracción de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en República Dominicana.

Millones de dominicanos esperan que Paulino triunfe en sus competencias y sea la atleta más destacada del certamen.

Juan Soto

El dominicano Juan Soto comenzó el año 2025 con enormes expectativas tras haber firmado el contrato más caro en la historia de los deportes, un acuerdo 15 años y $765 millones de dólares (con la opción de elevarse a $805 millones).

El valor promedio anual de $51 millones superó el de cualquier otro jugador en la historia de la MLB en ese momento.

Si bien Soto comenzó su primera temporada con los Mets de manera silenciosa, el dominicano explotó durante el mes de junio con 11 jonrones (ganando el reconocimiento como Jugador del Mes en la Liga Nacional) y con ello, su rendimiento se disparó.

Logros y récords

- Club 40-30: Logró la hazaña de unirse al exclusivo Club 40-30 (43 jonrones y 38 bases robadas) por primera vez en su carrera. Además estableció un récord personal de bases robadas.

- Líder de robos (Liga Nacional): Por primera vez en su carrera, Soto lideró la Liga Nacional en dicha categoría en una temporada.

- Mayor cantidad de bases por bolas (Mets de New York): Empató el récord del club de los Mets por la mayor cantidad de boletos en una temporada con 125 (empatando con John Olerud), asegurando su sexta temporada con 100 o más pasaportes antes de cumplir los 27 años, superando a Mickey Mantle.

- Bate de plata: Ganó su sexto Bate de Plata consecutivo.

- All-MLB First Team: Fue seleccionado al Primer Equipo All-MLB por cuarta vez en su carrera.

- Finalista para MVP: Soto terminó segundo en la votación para el premio MVP de la Liga Nacional, superado por el japones Shohei Ohtani.

Juan Soto concluyo la temporada 2025 con un promedio de bateo de .263 con 152 hits, 43 jonrones, 105 carreras impulsadas y 120 carreras anotadas en 160 juegos en 2025.

¿Qué le espera a Juan Soto para 2026?

Juan Soto es uno de los principales dominicanos que representará al país durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Además, se espera lidere a los Mets de New York de regreso a la postemporada de las Grandes Ligas y es uno de los favoritos para ganar MVP de la Liga Nacional.

Vladimir Guerrero Jr.

El toletero dominicano Vladimir Guerrero Jr. se convirtió en la cara principal de los Blue Jays de Toronto y de los jugadores más importantes de las Grandes Ligas.

Primero, firmó una histórica extensión de contrato con los Toronto Blue Jays por 14 años y US$500 millones.

Guerrero Jr. se posiciona como el tercer contrato más lucrativo en la historia de las Grandes Ligas solo superado por Juan Soto y Shohei Ohtani.

Segundo, Guerrero Jr. tuvo playoffs donde alcanzó su máximo nivel y logró un actuación histórica que llevó a Toronto a la Serie Mundial.

Logros y récords

- MVP de la Serie de Campeonato: Fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS 2025), tras derrotar a Seattle.

- Récord de Jonrones: Estableció una nueva marca para los Blue Jays con siete jonrones en una sola postemporada.

- Récord de Hits: Fijó una nueva marca de hits en una postemporada para los Blue Jays, alcanzando 26

- Juego de Estrellas 2025: Fue seleccionado para su cuarto Juego de Estrellas (2021, 2022, 2024, 2025) como primera base titular de la Liga Americana.

- 200 jonrones: Conectó su jonrón número 200 de carrera el 4 de agosto de 2025, uniéndose a su padre.

- 1,000 hits: Alcanzó la marca de los 1,000 hits de carrera el 2 de septiembre de 2025

- Bate de Plata: Ganó el premio Bate de Plata en la posición de Primera Base de la Liga Americana.

Vladimir Guerrero Jr. tuvo un promedio de bateo de .292 con 172 hits, 23 jonrones, 84 carreras impulsadas y 96 carreras anotadas en 156 juegos de temporada regular en 2025.

¿Qué le espera a Vladimir Guerrero Jr. en 2026?

Se espera que Vladimir Guerrero Jr. se una al equipo dominicano que jugará en Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Por otro lado, Toronto es uno de los favoritos para llegar a la Serie Mundial y Guerrero Jr. es una de sus piezas claves.

Liranyi Alonso

La joven Liranyi Alonso se convirtió una figuras más prometedoras del mundo de atletismo y una de las futuras estrellas en República Dominicana.

Con tan solo 19 años de edad, Alonso estableció múltiples récords nacionales e internacionales en la categoría de 100 metros planos.

Además, participó en algunos de los torneos más prestigiosos del mundo, como el Campeonato Mundial de Atletismo y Juegos Panamericanos Junior.

Echemos un vistazo a su destacado rendimiento en el año 2025:

- Campeonato Nacional de Atletismo, Bayaguana (3 de agosto) - Récord Nacional y Clasificación Mundial: Llegó en primer lugar en los 100 metros planos con un tiempo de 11.04 segundos, estableciendo un Nuevo Récord Nacional Absoluto de la República Dominicana. Este resultado también le otorgó el boleto al Campeonato Mundial de Tokio.

- Juegos Panamericanos Junior, Asunción (18 de agosto) - Medalla de Plata: Ganó la medalla de Plata en la prueba de 100 metros planos, Fijó un récord de 11.08s.

- Juegos Panamericanos Junior, Asunción (21 de agosto) - Medalla de Oro y Récord del Campeonato: Conquistó la medalla de Oro en los 200 metros planos con un tiempo de 22.69 segundos, estableciendo un Nuevo Récord de los Juegos Panamericanos Junior y clasificando a Lima 2027.

- Campeonato Mundial de Atletismo, Tokio (13-14 de septiembre) - Semifinales: En su debut en un Mundial absoluto (100 metros planos), logró clasificar a las semifinales, un hito para su edad.

- Juegos Deportivos Bolivarianos 2025, Lima (3 de diciembre) - Medalla de Oro: Ganó la presea dorada en la prueba de 100 metros planos, cerrando su año con una victoria continental.

¿Qué le espera a Liranyi Alonso en 2026?

Al igual que Marileidy Paulino, la joven Liranyi Alonso es una de las figuras estelares de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Además, se especula que Alonso participe en la Liga Diamante 2026, como parte de su preparación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Yudelina Mejía

Yudelina MejíaRaulCalvo

La pesista dominicana Yudelina Mejía Peguero tuvo un año 2025 histórico y de consagración en la élite mundial.

Sus mayores logros se concentran en dos eventos internacionales de alto nivel, lo que la posicionó como una de las atletas más importantes del país.

Yudelina Mejía elevó su estatus entre las principales atletas dominicanas que representan al país en las competencias internacionales.

Logros

- Campeonato Panamericano de Mayores de Levantamiento de Pesas, Colombia (18 de julio) - Tres Medallas de Oro: Mejía ganó las tres medallas de oro en las categorías de arranque, envión y total (123, 147, 270). Logrando el Título Absoluto de Campeona Panamericana.

- Campeonato Mundial Superior de Halterofilia, Noruega (9 de octubre) - Medalla de Oro y 2 de Medallas de Plata: Se convirtió en la primera pesista quisqueyana, sin importar el género, en conquistar medalla de oro en un Campeonato Mundial Superior. Además es la primera pesista que consigue tres medallas mundiales, al sumar plata y bronce en las tres modalidades -arranque, envión y total.

¿Qué le espera a Yudelina Mejía en 2026?

​La atleta ha manifestado que su meta principal es ser ganar las medallas de oro Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

​Yudelina está enfocada en el ciclo olímpico que culminará en Los Ángeles 2028. Los eventos de 2026 servirán para acumular puntos y confirmar su nivel élite a nivel continental y mundial.



Al Horford

El dominicano Al Horford

El basquetbolista dominicano Al Horford continuó reafirmando su legendaria carrera profesional en la NBA y estableciendo su curriculum para el Salón de la Fama.

Horford se enfocó en mantener su nivel como un versátil pívot tirador para los Celtics y logró varios récords personales.

Logros y récords

- 1,000 juegos de temporada regular: Horford alcanzó la histórica cifra de 1,000 partidos jugados en la temporada regular de la NBA. Se unió a un grupo selecto de solo 153 jugadores en la historia de la liga en lograrlo, siendo únicamente el cuarto jugador hispano en conseguir esta hazaña.

- Club 900/1300: Alcanzó el club de 900/1300, siendo uno de los cuatro jugadores en la historia con al menos 900 triples anotados y 1,300 tapones registrados en su carrera (junto a Rasheed Wallace, Brook Lopez y Clifford Robinson).

¿Qué le espera Al Horford en 2026?

Si se mantiene sano, Horford continuará escalando posiciones en las listas históricas de la NBA en la categoría de partidos jugados. Cada partido que juegue refuerza su posición como uno de los jugadores latinos más duraderos en la historia de la liga.

Si el cuerpo ya no le permite mantener el ritmo, podría optar por el retiro a los 40 años.