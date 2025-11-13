Pabellón anuncia portadores símbolos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Adelaida Hernández, veterana cronistas deportiva, el árbitro internacional de voleibol Yuri Ramírez, los atletas Liranyi Alonso y Alex Prats, portarán los símbolos del Pabellón de la Fama durante el 59 Ceremonial de Exaltación.

Serán protagonistas en el solemne acto que se realizará este domingo 16 en el auditorio del Pabellón de la Fama, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, a partir de las 10:00 de la mañana.

Alonso y Prats serán los abanderados Nacional y del Pabellón. En tanto que Adelaida portará el laurel y Ramírez el machete.

Dionisio Guzmán, presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama, indicó que constituye un acto de reconocimiento a la trayectoria de Ramírez y Hernández, así como un estímulo a las carreras de los jóvenes Prats y Alonso, selecciones nacionales en boliche y atletismo.

Alex Prats es medallista de boliche en competencias internacionales de su deporte y en eventos oficiales.