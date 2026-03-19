Astros
El horóscopo de este miércoles 18 de marzo del 2026
Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.
ARIES (21/03 - 21/04)
Te tomas tiempo para pesar y sopesar lo que propones. Y estás contento porque haces prueba de un gran poder de concentración.
TAURO (22/04 - 21/05)
Esfuérzate para que tu humor sea más agradable. Te muestras muy conciliador, te sientes receptivo y esto es de agradecer.
GÉMINIS (22/05 - 21/06)
En estos días, te guste o no, sabrás toda la verdad sobre los sentimientos de tus seres más queridos. Prepárate.
CÁNCER (22/06 - 21/07)
Con la auténtica vocación de servicio, harás el bien pero con la inteligencia de mirar a quién. El universo está de tu lado.
LEO (22/07 - 21/08)
Serás observado por alguien que quiere perjudicarte, no te preocupes pues nada logrará. Estás fuerte y en mejores condiciones.
VIRGO (22/08 - 21/09)
Por fin llega ese descanso que tanto esperabas, así que disfrútalo al máximo y aprovecha lo más que puedas para reponerte.
LIBRA (22/09 - 21/10)
Tendrás una agradable visita de una persona que no veías hace muchos años. Removerán los recuerdos y las emociones.
ESCORPIO (22/10 - 21/11)
Lo que te parecen grandes problemas realmente solo serán pequeñas piedras en tu camino. Encontrarás las soluciones que buscas.
SAGITARIO (23/11 - 21/12)
La flexibilidad es una palabra clave para un momento como este. Necesitarás estar más abierto y receptivo al diálogo.
CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)
La situación se vislumbra más propicia, programa los planes que te parezcan más adecuados porque recibirás la aprobación de los demás.
ACUARIO (22/01 - 21/02)
Pueden surgir hoy oportunidades nuevas y emocionantes durante un viaje, conversando con personas o leyendo alguna revista.
PISCIS (22/02 - 21/03)
Notarás a la gente que tratará de mostrarse manipuladora. Tu intuición y tus ideas se combinarán para ayudarte en todo.