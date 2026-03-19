Más de RD$300 millones para mejorar infraestructura escolar en San José de Ocoa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

San José de Ocoa, RD.-El Gobierno a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), del Ministerio de Educación, dispuso agilizar la terminación de nueve proyectos escolares y el remozamiento con mantenimientos correctivos de 29 planteles en la provincia San José de Ocoa, lo que impactará positivamente a más de 9,800 estudiantes en esa demarcación de la región Sur.

Durante una Mesa de Trabajo conjunta con la Gobernadora de la Provincia, autoridades educativas del distrito 03-03, contratistas y representantes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), el titular de la DIE, ingeniero Roberto Herrera, precisó que esta disposición del Gobierno, reafirma el compromiso del presidente Luis Abinader de priorizar la educación en San José de Ocoa y en todo el país, a través de la construcción y mantenimiento de los espacios físicos escolares para garantizar aulas dignas a estudiantes y maestros, lo que contribuye a fortalecer la calidad de la educación.

Los trabajos de mantenimientos correctivos a ser ejecutados entre los meses abril-agosto, tendrán una inversión que sobrepasa los RD$25 millones, mientras que en la construcción de los nuevos proyectos escolares se invierten más de RD$300 millones.

“Por disposición del señor presidente Luis Abinader, estamos acelerando la construcción y avances de las distintas obras escolares que se construyen en todo el país, cuyos trabajos serán más intensos entre abril y agosto, así como los planes de remozamientos correctivos y preventivos, a fin de poder cumplir la meta en la entrega de nuevas aulas y que estas sean incorporadas al próximo año escolar para seguir dando respuesta a la comunidad educativa nacional", precisó el funcionario.

Infraestructura Escolar intervendrá 29 escuelas con mantenimientos correctivos y acelera terminación de otras 9 obras escolares en San José de Ocoa

Sostuvo que en San José de Ocoa y en las diversas provincias del país serán entregadas nuevas Aulas Iniciales, Techados Deportivos, Escuelas Básicas, Politécnicos, Liceos y Estancias Infantiles, que serán inauguradas entre los meses de abril, junio, julio y agosto del presente año 2026.

Mientras, la gobernadora Josefa Oliva Castillo, resaltó el interés del presidente Luis Abinader y del Gobierno de seguir impulsando las obras necesarias para el desarrollo de su provincia y destacó la importancia de la Mesa de Trabajo en Ocoa, donde se estableció implementar un calendario de trabajo ajustado a las planificaciones ya diseñadas por la Dirección de Infraestructura Escolar, para ir dando respuesta ágil y oportuna a la construcción de escuelas, remozamientos, mantenimientos correctivos y preventivos de los planteles en esa demarcación.

En tanto, la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), se mostró positiva con los acuerdos arribados en torno a las obras, que han sido priorizadas por el Gobierno a través de Infraestructura Escolar, conforme a las situaciones más criticas presentadas y que requieren de intervención inmediata, muchas de las cuales llevaban años paralizadas por situaciones legales y falta de condiciones de suelos.

Entre los planteles a intervenir en San José de Ocoa se encuentran los centros educativos Ozema Pellerano, Escuela Básica Tumbada, Richard Federico Pujols, Escuela Apolinar Suero, La Yuca, La Placeta de Yuna y Colombino Enrique Read, así como el centro educativo Arroyo Palma, El Toro y el Liceo José Núñez de Cáceres, entre otros.

Mientras que las nuevas obras incluyen el techado Polideportivo Ángel E. Casado, en la comunidad Sabana Larga, Centro Educativo William Encarnación, en Rancho Arriba, el techado Polideportivo del Centro Educativo José Cáceres y las Aulas iniciales en el Centro Monte Negro y el Centro Ezdquiel Medina, asi como un plantel en el Naranjal Arriba.

En la Mesa de Trabajo participaron además, Sandra Encarnación, directora del Distrito Educativo 03-03; Teanni Félix, presidente de la ADP, en el municipio de Ocoa; el Alcalde Fernando Castillo y Frank Morfa, Director de la Junta Distrital; Pedro Castillo, Alcalde del municipio Sabana Larga; Aneury Tejeda, encargado de Supervisión de Infraestructura Escolar; Carlos Zapata, encargado de la Unidad de Obras por Administración de la DIE; Hipólito Capano, encargado zonal de Infraestructura Escolar en la región Valdesia; la ingeniera Alba Sosa; Arlin Ortiz, coordinador de la DIE en San José de Ocoa y representantes de la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (APMAE).