Mapfre inaugura nueva oficina en Puerto Plata

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Mapfre inauguró su nueva oficina comercial unificada en la ciudad de Puerto Plata, donde se ofrecerán todos los servicios de salud y riesgos generales, como parte de su estrategia de expansión y consolidación en la región norte del país.

La nueva sucursal busca acercar sus servicios a clientes, empresas y emprendedores de la comunidad, facilitando el acceso a soluciones aseguradoras con mayor agilidad y acompañamiento.

El acto inaugural estuvo encabezado por el presidente ejecutivo de Mapfre Dominicana, Andrés Mejía, quien destacó el compromiso de la compañía con el fortalecimiento del servicio al cliente y la ampliación de su presencia en comunidades clave del país, a través de espacios que faciliten una atención integral y accesible.

“Nuestro propósito es claro: cuidar lo que más importa y esta oficina nos permite estar más cerca de las familias y empresas de Puerto Plata, ofrecer respuestas más ágiles y seguir creciendo junto a la provincia.”, expresó Mejía.

Las instalaciones han sido diseñadas bajo criterios de accesibilidad y funcionalidad, integrando espacios cómodos y tecnología orientada a la atención al cliente, con el objetivo de brindar un servicio de calidad. La sucursal incorpora además la nueva identidad visual de Mapfre, reflejando la evolución y modernización de la compañía.

La nueva oficina de Mapfre está ubicada en la Avenida Luis Ginebra No. 49, Plaza Galería del Atlántico, primer nivel, San Felipe y operará de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

El evento contó con la presencia de ejecutivos de la compañía, autoridades locales, representantes del sector empresarial, colaboradores y líderes comunitarios.

Esta apertura forma parte del plan de expansión de Mapfre en República Dominicana para consolidar su presencia territorial, reafirmando su compromiso a largo plazo con el desarrollo económico y la protección de las familias y empresas dominicanas.

Sobre Mapfre en República Dominicana



Mapfre es una aseguradora global con una robusta presencia en República Dominicana. Con más de un millón de clientes en el país, la compañía ofrece soluciones integrales en seguros generales, de salud, vida y riesgos personales, tanto para particulares como para empresas.

Su compromiso con la innovación y sostenibilidad se refleja en una red de servicios eficiente y en programas de impacto social impulsados por la Fundación Mapfre, centrados en educación vial, prevención y promoción de la salud. Mapfre reafirma así su propósito de proteger lo que más importa, aportando valor a la sociedad dominicana.