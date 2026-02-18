Pesas va por superar los 5 oros logrados en 2018

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Los atletas de Levantamiento de Pesas, de cara a los venideros XXV Juegos Centroamericanos, estarían buscando superar los cinco oro que alcanzaron en la versión de Barranquilla 2018, a juicio del presidente de la Federacion de ese deporte, el licenciado Williams Ozuna.

“Nuestros atletas están entrenando dos veces por día y los mismos van dentro de lo planificado”, expresó.

Subrayó que la entrega a tiempo de los fondos económicos por parte del Ministerio de Deportes a las federaciones deportivas para la preparación de los atletas, ha llevado alivio al movimiento olímpico.

Las medallas de Barranquilla

Se recuerda que la mejor actuación de los pesistas dominicanos se registró en los Juegos Centroamericanos y del CAribe de Barranqulla 2018.

Allí Crismery Santana, fue la nica en ganar dos medallas de oro.

Los otros tres oros los aportaron Verónica Saladín, que ganó oro y plata; Zacarías Bonnat, oro y bronce, y Luis García, oro y plata.

Los criollos finalizaron en el tercer lugar por países. El evento fue liderado por Colombia, que ganó 25 medallas, con 13 doradas, seguida de Venezuela que totalizó 16 con siete de oro, mientras que los dominicanos tuvieron 19, el mayor número, pero sólo alcanzaron cinco de oro, seis de plata y ocho de bronce.

Yudelina Mejia es actual campeóna mundial en Pesas

Muchos talentos

Declaró que ahora mismo Pesas tiene un grupo de talentos jóvenes, que unidos a los veteranos, saldrán grandes cosas para esa disciplina en los Juegos.

Crismery Santana, Dahiana Ortiz, Cándida Vásquez, Nathalia Nova, Alicia Feliz, Daiana Serrano, Franchesca Matías, Yudelina Mejía, y Verónica Saladín.

En masculino citó al veterano Luis García, Julio Cedeño, Manuel Reyes, Ray Reyes, Ezequiel Germán, entre otros.

Los 100 años de los Juegos

Ozuna afirmó que el presidente de Centro-Caribe Sports, el dominicano, Luis Mejia Oviedo, se esmerará en la celebración de los 100 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en el país. La primera versión fue 1926 en México.

Los Juegos serán del 24 de julio al 8 de agosto.