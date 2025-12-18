Pesas, atletismo y voleibol lucen bien para Juegos 26

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Ha menos de ocho meses para la culminación de los trabajos y montaje de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que tendrán como sede la ciudad de Santo Domingo 2026 y el municipio Santo Domingo Este, surge la siguiente pregunta: Cuáles federaciones deportivas están más encaminadas para tener una gran actuación delante de su público?.

Quedan hoy justamente 13 días para que concluya el 2025, un año de muy escasas participaciones a nivel de selecciones nacionales, con excepción de algunas, y de paso, al 2026, donde se iniciará la cuenta regresiva.

Por los resultados alcanzados en 2025, las Federaciones de Voleibol, campeona de la Copa Panamericana y ocho veces monarcas en Juegos Centroamericanos, así como Levantamiento de Pesas, Atletismo, Judo, Baloncesto, entre otras, se perfilan como las que tienen , hasta ahora, un trabajo más acabado en la preparación de sus atletas de cara a los Juegos.

La Federación de Pesas fue al Campeonato Mundial de Mayores y la atleta Yudelina Mejía consiguió la primera medalla de oro para la Repùblica Dominicana en ese certamen mundialista. Luego, en el clasificatorio, volvió y ratificó su calidad al ganar tres oro más.

Las Reinas del Caribe en el 2025 tuvieron un gran año ganando medalla de oro en la Copa Panamericana que se celebró en México al vencer a Colombia.

El atletismo, con Marileidy Paulino, que ganó dos plata, una en la Liga Diamante y otra en el Mundial, además de las figuras jóvenes que vienen subiendo como gran fuerza como son Liranyi Alonzo, Yeral Núñez, Rosa Ramírez, en lanzamiento de la bala, luce que preparan para dar medallas de calidad en los Juegos.