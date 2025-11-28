¡Plata y dos bronces! República Dominicana sigue cosecha de medallas en Bolivarianos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

LIMA, Perú. Una medalla de plata y dos de bronces fue el resultado que obtuvo la República Dominicana en la quinta jornada este jueves de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos que se celebran en esta ciudad y en Ayacucho.

La presea de plata la ganó el doble femenino de bádminton, con las atletas Nairobi Jiménez y Clarissa Confident, mientras que el equipo de softbol femenino ocupó el tercer lugar al superar a Bolivia en la disputa por el bronce, y el velerista Samuel Pérez Camacho logró el metal de tercer puesto en la modalidad IQFOIL. Con el resultado, la República Dominicana llegó a 14 medallas, incluidas una de oro, cinco de plata y ocho de bronce, para situarse en la octava posición del medallero general.

Para este viernes arranca el torneo de taekwondo, en Ayacucho, donde competirán cuatro atletas, mientras que el hockey sobre césped masculino entró a la disputa de las medallas.

SOFTBOL

Eduarda Rocha lanzó primores en la victoria del seleccionado dominicano 10-0 ante la representación de Bolivia en la jornada final del torneo de softbol femenino celebrada ayer en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres de esta ciudad.

Con la victoria, el equipo quisqueyano conquistó la medalla de bronce del torneo, en el que terminó con récord general de 4-3, mientras que Bolivia finalizó con marca de 0-7.

BÁDMINTON

Las dominicanas Nairobi Jiménez y Clarissa Confident se quedaron con la medalla de plata en la modalidad de dobles femeninos al perder 2 sets por 0 ante las guatemaltecas Nikte Sotomayor y Diana Corletto en la última fecha del torneo de bádminton de los Juegos Bolivarianos.

VELA

El dominicano Samuel Antonio Pérez Camacho se hizo de la medalla de bronce en la modalidad Regata IQFOIL de las competencias de Vela celebrada en el Yacht Club Peruano, Bahía Paracas.