Prohíben atletas transgénero en eventos olímpicos femeninos

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Las atletas transgénero quedan excluidas de las pruebas femeninas en los Juegos Olímpicos después de que el COI aprobara el jueves una nueva política de elegibilidad que se alinea con la orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump sobre deportes, previa a los Juegos de Los Ángeles 2028.

«La elegibilidad para cualquier prueba femenina en los Juegos Olímpicos o cualquier otro evento del COI, incluidos los deportes individuales y de equipo, ahora se limita a mujeres biológicas», declaró el Comité Olímpico Internacional, y se determinará mediante una prueba genética obligatoria que se realizará una sola vez en la carrera de la atleta.

Se desconoce cuántas mujeres transgénero, si es que hay alguna, compiten a nivel olímpico. Ninguna mujer que haya realizado la transición tras nacer hombre compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque la levantadora de pesas Laurel Hubbard sí lo hizo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, sin ganar ninguna medalla.

La política de elegibilidad que se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en julio de 2028 "protege la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina", declaró el COI.

“No tiene carácter retroactivo y no se aplica a ningún programa deportivo de base o recreativo”, declaró el COI, cuya Carta Olímpica establece que el acceso a la práctica deportiva es un derecho humano.

Tras una reunión de la junta ejecutiva, el COI publicó un documento normativo de 10 páginas que también restringe la participación de atletas femeninas, como la bicampeona olímpica de atletismo Caster Semenya, debido a afecciones médicas conocidas como diferencias en el desarrollo sexual (DSD, por sus siglas en inglés).

«Sabemos que este tema es delicado», declaró la presidenta del COI, Kirsty Coventry, en una conferencia de prensa en línea para explicar la normativa.

Coventry y el COI buscaban una política clara en lugar de seguir asesorando a los organismos rectores del deporte, que anteriormente habían elaborado sus propias reglas.

«En los Juegos Olímpicos, incluso los márgenes más pequeños pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota», afirmó Coventry, bicampeona olímpica de natación, en un comunicado. «Por lo tanto, es absolutamente evidente que no sería justo que hombres biológicos compitieran en la categoría femenina».

En junio pasado, como la primera mujer en dirigir el organismo olímpico en sus 132 años de historia, una de sus primeras grandes decisiones fue la revisión de la "protección de la categoría femenina".

La elegibilidad femenina fue un tema central en las elecciones del COI del año pasado, en las que participaron siete candidatos —tras la polémica en torno al boxeo femenino en París—, donde los principales rivales de Coventry prometieron una política más firme en este tema.

"Esto era una prioridad para mí mucho antes de que el presidente Trump iniciara su segundo mandato", declaró Coventry. "Nadie ajeno al Movimiento Olímpico nos ha presionado para que hagamos nada".

Antes de los Juegos Olímpicos de París 2024, tres deportes de élite —atletismo, natación y ciclismo— excluían a las mujeres transgénero que habían pasado por la pubertad masculina. Semenya, a quien se le asignó el sexo femenino al nacer en Sudáfrica y cuyos niveles de testosterona son superiores a los típicos en las mujeres, ganó un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su larga batalla legal contra las normas del atletismo, aunque este fallo no las anuló.