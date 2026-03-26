Efectos de una vaguada comienzan a sentirse con fuertes lluvias en la capital y otras zonas de RD

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Los efectos de una vaguada, en varios niveles de la troposfera, comenzaron a sentirse la tarde de este jueves en gran parte de Santo Domingo con lluvias fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de vientos.

Más temprano, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que el fenómeno incidirá sobre provincias de las regiones nordeste, la llanura oriental, el valle del Cibao, así como, la cordillera Central y la zona fronteriza, principalmente concentradas sobre Sánchez Ramírez, Samaná, La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor y Monte Plata.

También en San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Elías Piña, Hermanas Mirabal, Espaillat, Duarte, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal y Monte Plata.

El organismo indicó que para este viernes permanecerá un ambiente húmedo e inestable sobre sobre el país, asociado a los efectos locales de la vaguada.

"Estas condiciones favorecerán un ambiente nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tronadas, ráfagas de viento muy fuertes localmente y posibles granizadas sobre localidades del litoral costero Atlántico, el sureste, el este, así también, en el valle del Cibao, la zona fronteriza y la cordillera Central. Especialmente en: el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Elias Piña, San Juan, Samaná, San Cristóbal y Monseñor Nouel, hasta las primeras horas de la noche", indicó el Indomet.

En tanto, a las 6:00 de la tarde de este jueves, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió el nivel de alerta verde para 11 provincias, debido a un aumento de la humedad y la inestabilidad provocados por una vaguada en varios niveles de la troposfera, sumados a los efectos del calentamiento diurno, que generarán aguaceros fuertes de manera localizada.

Las demarcaciones en alerta, además de Santo Domingo, son El Seibo; María Trinidad Sánchez; Hato Mayor; La Vega; Hermanas Mirabal; Monseñor Nouel; Espaillat Samaná; San Pedro de Macorís y Monte Plata