Fundación FUDEC promueve formación ciudadana con conversatorio sobre salud mental

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En el marco de las actividades que desarrolla la Fundación para el Desarrollo y la Cooperación Internacional (FUDEC), se llevó a cabo un conversatorio sobre salud mental, impartido por la profesional de la conducta humana, Nisaly Brito.

Este evento forma parte del ciclo de actividades de formación ciudadana que realiza la fundación, que preside el especialista en temas internacionales, José Luis Morillo Frías.

En el conversatorio se resaltó la importancia de que se elaboren y promuevan políticas públicas encaminadas a generar mecanismos de prevención y acompañamiento de las personas que viven con alguna condición mental.

La expositora Nisaly Brito señaló que el contexto actual en que se desarrolla la población, sobre todo los más jóvenes, están expuestos a múltiples barreras, adicciones (tales como las drogas, la tecnología y malos hábitos alimenticios), prejuicios y discriminaciones, que son generadores de trastornos de la conducta.

La iniciativa provocó la participación activa de los jóvenes asistentes, haciendo valiosas preguntas y comentarios sobre la necesidad de una intervención más responsable del Estado en esta seria problemática, que crece cada día con mayor incidencia en todo el país.

La actividad se desarrolló en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, contando con la participación de decenas de jóvenes de diferentes sectores del Distrito Nacional, así como profesionales de la psicología, académicos y representantes de la sociedad civil.

El presidente de FUDEC, José Luis Morillo Frías, reiteró el compromiso que tienen con la promoción de la educación ciudadana, el fomento de los valores democráticos y el desarrollo integral de la juventud de los barrios de nuestra República Dominicana.