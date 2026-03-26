Mets apabullan a Paul Skenes y derrotan a Piratas 11 a 7

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Brett Baty conectó un triple con las bases llenas y los Mets de Nueva York sacaron a Paul Skenes del partido en la primera entrada de su peor apertura en las Grandes Ligas, venciendo a los Piratas de Pittsburgh 11-7 el jueves en su primer partido de la temporada en el Citi Field.

Carson Benge conectó un jonrón en su primer juego como profesional, conectando un jonrón consecutivo con Francisco Álvarez en la parte baja de una alineación renovada, y el dominicano Freddy Peralta (1-0) ganó su debut con los Mets, mejorando Nueva York a 42-23 en el día inaugural ante un estadio lleno con 41,449 espectadores.

Ese es el mejor récord de cualquier equipo de las Grandes Ligas, a pesar de que los Mets perdieron sus primeros ocho partidos inaugurales entre 1962 y 1969.

Brandon Lowe conectó dos jonrones y su compañero recién llegado a los Piratas, Ryan O'Hearn, también bateó un cuadrangular, pero el pitcheo y la defensa de Pittsburgh fueron pésimos en un inicio de temporada decepcionante.

El jardinero central Oneil Cruz cometió errores en jugadas consecutivas en la primera entrada, lo que permitió a los Mets anotar cinco carreras ante un Skenes sorprendentemente ineficaz (0-1), igualando su récord personal. El ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional del año pasado fue relevado tras conseguir solo dos outs en 37 lanzamientos en la apertura más corta de sus 56 aperturas en las Grandes Ligas.

Por su parte, Peralta, dos veces All-Star, adquirido de Milwaukee en enero, ponchó a siete bateadores y no otorgó bases por bolas en cinco entradas en su tercer partido inaugural consecutivo, todos en la ciudad de Nueva York.