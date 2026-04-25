Puerto Rico gana Torneo Tenis de Mesa, RD llegó 2do

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La delegación de la República Dominicana ocupó el segundo lugar general en el Campeonato Juvenil del Caribe que concluyó en el remodelado Pabellón de esa disciplina del Parque del Este.

Los tenimesistas quisqueyanos sumaron un total de 1,810 puntos, producto de tres medallas de oro, cinco de plata y siete de bronce.

El gran campeón recayó sobre Puerto Rico, que se hizo de cuatro preseas doradas, igual cantidad de plata y nueve de bronce, para 2,420 tantos. El trofeo de tercer puesto lo ganó Trinidad y Tobago, que sumó dos metales de plata y uno de bronce, para un total 550 puntos.

La delegación dominicana consiguió tres medallas de oro en U19. Una en el doble mixto con Ramón Vila y Arianna Estrella, así como en dobles masculinos, con Ramón Vila y Rafael Cabrera, y en sencillos masculinos, con el primer lugar para Rafael Cabrera y la plata para Ramón Vila.

La pareja dominicana Alexander Tejada y Dariel del Rosario consiguió la plata en dobles masculinos, al igual que el dueto mixto Rafael Cabrera-Dafne Sosa, y en sencillos U-15, con Lesli Pérez. Las preseas de bronce fue para RD en dobles U15 femeninos.