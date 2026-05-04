Ramírez y De León protagonizarán un combate de invictos

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Los boxeadores dominicanos Michael “La Fiera” Ramírez y Kenny “Choco” De León se declararon listos para el combate que protagonizarán el próximo sábado en el Coliseo de Boxeo Carlos “Teo” Cruz.

Ambos prospectos han desarrollado sus carreras sin mayores traumas, con triunfos sobre todos sus rivales, para conservar récords inmaculados, en los que la palabra “derrota” no existe.

Sin embargo, para uno de los dos el récord invicto desaparecerá cuando se enfrenten el 9 de este mes en el marco de una cartelera internacional organizada por las empresas Shuan Boxing Promotion & Biyu Promotion, al menos se produzca un empate.

“La Fiera” Ramírez, quien presenta foja de 23-0, con 17 triunfos por la vía del nocaut, ha prometido terminar la pelea antes del décimo asalto, distancia a la que ha sido pactado el enfrentamiento.

“El Choco” De León también tiene la seguridad de que el pleito se definirá por nocaut, pero con un resultado diferente al que espera y desea su rival.

“La Fiera Ramírez será una víctima más en mi carrera profesional”, planteó De León.

Sin embargo, Ramírez se mostró confiado en su preparación y no dudó en reiterar su contundente pronóstico de cara al esperado combate. “Conozco a mi rival, sé lo que trae, pero tengo la veteranía, la fuerza y el empuje para noquearlo. Esta pelea no pasará del tercer asalto”, afirmó “La Fiera” Ramírez.

El combate forma parte de una gran cartelera que reunirá destacados talentos nacionales e internacionales en una noche que promete emociones de principio a fin.

“Estoy segura que el público se mantendrá al filo de sus asientos”, dijo Bélgica Peña, presidenta de Shuan Boxing.