¡De regreso! Cristian Pinales: “el país que cuente conmigo”

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

La participación de Cristian Pinales en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 estaba en “veremos” debido a su decisión de incursionar en el boxeo profesional, después de subir al podio de los Juegos Olímpicos París 2024, donde se alzó con medalla de bronce.

Sin embargo, el mismo Pinales reveló que hizo una pausa en el boxeo profesional para enfocarse en representar a su país (República Dominicana) en los venideros juegos regionales.

“El país está por encima de todo y he asumido el compromiso, no solo de representarlo, sino de conservar la medalla de oro de los 80 kilos”, agregó el nativo de La Romana.

Se recuerda que Pinales puso a sonar el himno dominicano en la pasada edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrada hace tres años (2023) en San Salvador.

Para lograr la presea dorada, Pinales tuvo que derrotar al cubano Arlen López, doble campeón olímpico y mundial

Cristian Pinales muestra una de sus múltiples medallas.

“Ya me integré a los entrenamientos de la selección nacional, recibí el permiso de mi promotora profesional y ahora todo mi esfuerzo está dirigido a representar a mi país con la misma dignidad de siempre”, planteó el medallista olímpico.