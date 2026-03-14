RD vence a Corea y va mañana ante USA

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

La Selección Nacional de Béisbol derrotó anoche por nocaut (10-0) en siete entradas al conjunto de Korea en los cuartos de finales para avanzar así a su tercera serie semifinal en la historia de los Clásico Mundial de Béisbol, en choque celebrado en el estadio los Marlins de Miami.

RD sigue invicto con 5-0. El lanzador ganador fue el zurdo, Cristopher Sánchez, quien tiró primores en cinco entradas, donde solo permitió dos hits y ponchó a ocho rivales.

El lanzador de los Filis en las mayores lució dominante desde el montículo donde con su buen repertorio de lanzamientos se mantuvo sacando de paso a sus contrarios.

Realizó 68 pitcheos las entradas que laboró. Lo sustituyó Albert Abreu, quien trabajó dos entradas con tres ponches.

Deslizamientos épicos

La primera carrera la anotó Vladimir Guerrero en el segundo episodio llegando de cabeza al plato batiendo el tiro. Fue remolcado por doble de Junior Caminero. En el tercero, Juan Soto dio hit y Vladimir Guerrero pegó doble empujando a Soto, quien hizo un deslizamiento perfecto al cambiar la mano para evitar ser tocado por el receptor, al estilo Manny Mota en décadas pasada. Fernando Tatis remolcó dos carreras en el juego.

Austin Wells selló el triunfo con jonrón de tres carreras en el séptimo. .