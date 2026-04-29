Red Sox colocan a Garrett Crochet en la lista de lesionados por inflamación en el hombro

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Los Medias Rojas de Boston colocaron a su as, Garrett Crochet, en la lista de lesionados de 15 días debido a una inflamación en el hombro de lanzar, el último contratiempo de inicio de temporada para el estelar zurdo.

Los Medias Rojas anunciaron el movimiento en la plantilla antes del partido del miércoles por la tarde contra los Azulejos en Toronto. El jugador polivalente Nate Eaton fue llamado de la filial Triple-A de Worcester en un movimiento correspondiente en la plantilla.

Crochet, de 26 años, ha tenido un comienzo difícil en su segunda temporada en Boston. El dos veces All-Star tiene una efectividad de 6.30 en sus primeras seis aperturas, incluyendo una salida en Minnesota hace dos semanas donde permitió 10 carreras limpias, la peor de su carrera, contra los Mellizos.

Crochet declaró a la prensa el miércoles que tiene "bastante confianza" en que regresará a la rotación de Boston cuando sea elegible para ser activado de la lista de lesionados. Añadió que los Medias Rojas decidieron colocarlo en la lista de lesionados tras una conversación con el director de operaciones de béisbol, Craig Breslow, y el cuerpo médico del equipo.

Crochet lanzó seis entradas sin permitir carreras el sábado contra los Orioles de Baltimore y no reportó problemas de salud después del partido. Los Medias Rojas despidieron al mánager Alex Cora y a varios entrenadores ese mismo día.

Crochet declaró el miércoles que comenzó a sentir fatiga en el hombro izquierdo durante su apertura en Baltimore. También señaló que ha seguido lanzando a pesar de la inflamación en el hombro.