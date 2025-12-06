República Dominicana firme; Wushu tuvo gran cosecha y golf hizo historia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

LIMA, Perú. La selección de wushu dio un golpe de autoridad con ocho medallas, entre ellas tres de oro, par de plata y tres de bronce, mientras que el tenis de mesa añadió una plata y el karate se hizo de tres preseas de bronce en la jornada de ayer de los XX Juegos Bolivarianos que se celebran aquí.

Además, el golf, con Willy Pumarol, hizo historia al conseguir la primera presea en ese deporte para la República Dominicana en eventos internacionales al ganar el metal de tercer lugar.

El atletismo, con el bronce del relevo 4x400 mixto, logró su novena medalla, repartida con tres doradas, tres de plata e igual cantidad de tercer lugar.

Con los 13 metales de la fecha, la República Dominicana sigue firme en la séptima posición del medallero general de la cita multideportiva bolivariana con un total de 64 medallas (12 de oro, 17 de plata y 35 de bronce).

Wushu gana tres oros, dos platas y tres bronce

Jefry Báez, Elián Andújar y Kelvin Luis Moquete ganaron medallas de oro, mientras que Carlos Custodio y Yordaly Durán se hicieron de sendas preseas de plata en el torneo de wushu celebrado en el Centro de Convenciones de aquí como parte de los XX Juegos Bolivarianos.

Además de los medallistas de oro y plata, el wushu contó con la actuación de Jerika Lima, Jenifer García Jáquez y Saúl Quiterio, quienes consiguieron un bronce por cabeza.

Con las ocho medallas, incluidas tres de oro, dos de plata y tres de bronce, el Wushu superó su participación en los I Juegos Bolivarianos del Bicentenario (Ayacucho 2024), acaparó tres preseas (un oro, una pata y un bronce).

Jefry Báez, en +56 y -60 kilos, obtuvo el oro al doblegar, en un cerrado combate, 2-1 a Henry Fernández, de Perú.

En la semifinal, Báez venció por 2-0 Luis Héctor Reyes Núñez, de Venezuela.

Andújar Sena no dio tregua a su rival, el venezolano Héctor Reyes Núñez, a quien derrotó por 2-0 de manera convincente, para conquistar la medalla de oro en el peso +75 y -80 kilos de la modalidad sanda.

El bronce recayó sobre el peruano Abraham de la Cruz, quien perdió 2-0 ante el dominicano Sena.

El tercer oro lo ganó Kelvin Luis Moquete, en -56 kilos, quien superó en la final por 2-0 al peruano Junior Huaman Orue, quien se colgó la presea de plata.

El bronce recayó sobre Héctor Reyes Núñez, de Venezuela, quien perdió 2-0 en la semifinal ante el dominicano Moquete.

En la final +65 y -70 kilos, Carlos Custodio cayó por 0-2 ante Jorman Serrano, de Venezuela, quien se colgó el oro.

En la semifinal, Custodio, quien obtuvo la plata, se impuso por 2-0 ante Edson Rodríguez, de Perú, el cual fue premiado con la presea de bronce.