Atletismo, Boxeo y Karate llevan a República Dominicana a 52 medallas

LIMA, Perú.

El atletismo volvió a tomar protagonismo, con un oro, una plata y par de bronce, mientras que el boxeo se hizo de dos medallas de plata y el karate consiguió un bronce en kata en la jornada de ayer en los XX Juegos Bolivarianos 2025 que se celebran en esta ciudad.

Con las siete medallas obtenidas en la fecha, la República Dominicana mantiene el séptimo puesto con un total de 52 preseas, incluidas nueve de oro, 14 de plata y 29 de bronce.

Rosa Ramírez, en impulso de la bala del atletismo, se consagró bicampeona en la especialidad en los Bolivarianos, mientras que el relevo 4x400 femenino ganó la plata y el masculino el bronce, además del metal de tercer lugar de Cristian Rodríguez Mota en 110 metros vallas.

El boxeo cerró con dos preseas de plata la última fecha en Ayacucho, y Larry Aracena, en kata, modalidad del karate, conquistó el bronce.

El wushu, que se celebra en Ayacucho, cruzó cuatro competidores a las finales, mientras que el balonmano masculino igualó con Venezuela y ahora figura con un triunfo, un revés y un empate.

La cuarteta lo dio todo

El seleccionado dominicano, integrado por Bianka Acosta Mercado, Milagros Durán García, Patricia Siné y Estrella De Aza Henrry, se alzó con el mejor segundo tiempo de la especialidad, 3:37.56, para adueñarse de la presea de plata.

Con el resultado, el selectivo quisqueyano dejó el oro que había ganado en los Juegos Bolivarianos del 2022 en Valledupar, Colombia, integrado entonces por Mariana Pérez, Anabel Medina, Franshina Martínez y Marileidy Paulino.