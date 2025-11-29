República Dominicana llega a 18 medallas en los Juegos Bolivarianos en Perú

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

LIMA, Perú.

La República Dominicana arribó a 18 medallas ayer en los XX Juegos Bolivarianos tras la actuación del atleta Andrea Pigozzi, quien obtuvo plata en salto Esquí Náutico, y el taekwondo logró tres metales de bronce en el primer día de competición de esa disciplina.

Con las cuatro preseas de ayer en la VI jornada de la cita multideportiva bolivariana, la delegación quisqueyana figura con una medalla de oro, seis de plata y 11 de bronce.

El hockey sobre césped masculino ocupó el cuarto lugar del torneo al caer en tanda de penales 2-3 ante la representación de Perú.

Los atletas de esgrima no superaron la instancia de los cuartos de final en la modalidad sable y en individual. Para este sábado se llevará a cabo la segunda jornada del taekwondo, así como las finales de la gimnasia artística, donde la República Dominicana estará presente con tres atletas.

Pigozzi da plata

Andrea Pigozzi conquistó la medalla de plata en la modalidad salto masculino de las competencias de Esquí Náutico celebradas ayer en el Club Náutico Bujama Lacus, Laguna Bujama correspondiente a los XX Juegos Bolivarianos 2025.

Andrea logró un salto de 49.90 metros para quedarse con el metal de segundo lugar en la especialidad, que tuvo como ganador al chileno Sergio Barrientos Fernández, quien firmó un salto de 56.20 metros.

Tres medallas a RD

Pedro Luis Martínez, Sául Taveras y María Peña se alzaron con una medalla de bronce cada uno en el primer día del taekwondo de los XX Juegos Bolivarianos.

En los cuartos de final, Pedro Luis Martínez derrotó por superioridad (RSC) a Luis Acosta, de Venezuela, en el primer combate de la categoría 68 a -80 kilos, y en la semifinal fue superado 1-2 por el colombiano Miguel Trejos.