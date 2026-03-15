Rivalidad forjada en diamantes: la historia de EE.UU contra la RD en el Clásico Mundial

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Cuando la República Dominicana y Estados Unidos se encuentran en el terreno de béisbol, se convierte en el choque entre las dos mayores potencias geográficas del béisbol.

A lo largo de los 20 años de historia del Clásico Mundial de Béisbol, este enfrentamiento ha brindado algunos de los momentos más emblemáticos del béisbol internacional.

Mientras se preparan para su semifinal de 2026, la serie histórica se sitúa 2-1 a favor de la República Dominicana. Así se ha desarrollado esta rivalidad:

2013: El primer encuentro

El torneo de 2013 fue el año de la República Dominicana. En un partido de segunda ronda disputado en Miami, la República Dominicana se impuso a los estadounidenses por 3-1.

Este encuentro fue una exhibición del bullpen dominicano, liderado por Fernando Rodney y su famoso "Platano Power", que se hizo famoso por no permitir carreras durante casi 26 entradas. La República Dominicana se alzó con el campeonato con un récord perfecto de 8–0.

2017: El mayor espectáculo del mundo

En el torneo de 2017, estos equipos se enfrentaron dos veces, con resultados que se dividieron de forma legendaria:

En la primera ronda, República Dominicana remontó un déficit de 5-0 para ganar 7-5 ante una multitud atronadora y sin precedentes en Miami. Nelson Cruz conectó un jonrón de tres carreras en la octava entrada que les dio la ventaja y que se convirtió en un momento memorable.

En un partido decisivo de eliminación, Estados Unidos finalmente se recuperó con una victoria de 6-3. Este partido quedó inmortalizado por Adam Jones, quien saltó contra la pared para robarle un jonrón a su entonces compañero Manny Machado. Estados Unidos aprovechó ese impulso para encaminarse hacia su primer título del Clásico Mundial de Béisbol.

¿Por qué 2026 es diferente?

Esta será la primera vez que estas dos naciones se enfrenten en una semifinal de eliminación directa. Anteriormente, sus partidos se disputaban en la fase de grupos o en la segunda ronda. El domingo no habrá segundas oportunidades; será una batalla a partido único para decidir quién se juega el oro.