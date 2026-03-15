El curioso origen del Día Mundial del Contacto y su relación con los extraterrestres

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Cada 15 de marzo se celebra el Día Mundial del Contacto, una jornada que nació en la década de 1950 con la idea de establecer comunicación con seres extraterrestres.

Su origen se remonta a 1953, cuando la International Flying Saucer Bureau (IFSB), dirigida por el investigador estadounidense Albert K. Bender, convocó a sus seguidores a enviar un “mensaje telepático masivo” al espacio, con la esperanza de lograr un contacto interplanetario.

El interés por vida extraterrestre y ovnis ha generado una multitud de eventos y celebraciones a nivel mundial (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque nunca se confirmó una comunicación real, la iniciativa se convirtió en un símbolo para comunidades ufológicas y grupos de investigación que, desde entonces, conmemoran la fecha como un recordatorio de la curiosidad humana y del deseo de explorar lo desconocido.

El Día Mundial del Contacto está asociado a la fascinación por los OVNIs y la vida extraterrestre, y se celebra con vigilias de observación, encuentros, meditaciones colectivas y difusión de mensajes de paz. Más allá de la ciencia ficción, la jornada busca promover un contacto pacífico con posibles civilizaciones fuera de la Tierra.

La tradición refleja cómo la idea de no estar solos en el universo ha trascendido el ámbito científico para convertirse en un fenómeno cultural. Museos dedicados al fenómeno OVNI, comunidades digitales y proyectos de investigación mantienen viva esta celebración, que cada año reúne a miles de personas en distintos países.

En definitiva, el Día Mundial del Contacto recuerda que un discurso, una iniciativa o incluso un gesto simbólico puede convertirse en parte de la memoria colectiva