Leones se acercan a la clasificación

Los Leones del Escogido fabricaron un rally de seis carreras en la sexta entrada para vencer ayer por 7-2 a los Toros del Este en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Con el triunfo, la escuadra escarlata mejoró su récord en 10-3 y se colocó a un paso de lograr la clasificación a la Serie Final del torneo de béisbol invernal dominicano.

Los Toros (7-6), con la derrota, su cuarta consecutiva, se alejan a tres juegos del Escogido, cuando restan cinco fechas del Robin Robin, pero se mantienen en el clasificatorio segundo lugar, el cual comparten con las Aguilas, que en la jornada de ayer superaron a los Gigantes del Cibao.

El lanzador ganador fue Jefry Yan (1-0) al presentarse en una entrada en blanco de un ponche. La derrota fue para Anderson Severino (1-1), a cuya cuenta fueron tres de las carreras del Escogido en el sexto.

Por los Leones, Michael De la Cruz bateó de 4-1, con dos producidas y una anotada; Alcides Escobar, de 5-2, una impulsada y una anotada; Erik González, de 4-2, con triple y anotada, y Raimel Tapia, de 4-2, con una anotada.