La delegación dominicana de lucha olímpica, conquistó ocho medallas en el torneo clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. Este fue el último evento del año para la Federación Dominicana de Lucha Olímpica (FEDOLA). A pesar de que la República Dominicana está clasificada en cada una de las divisiones por ser sede de los Juegos, estaba en la obligación de viajar y competir en Panamá. En el estilo greco romana, Yerony Arturo Liria Carreras, en los 60 kg, Johan Antonio Batista, de 87 kilos, y Carlos Alberto Adames Palmer, 97 kilogramos, obtuvieron cada uno medalla de plata.

Mientras, el estilo libre femenino, tuvo a Yoeliza Contreras, compitiendo en los 62 kg, con presea de plata. El medallero dominicano lo completan en el estilo libre masculino, Lisyeuri Acosta, de 65 kilogramos, plata, Julio Rafael Rodríguez, 74 kg, plata, mientras Christofer Foca Mejía, en los 86 kilos, conquistó medalla de plata, y Elison Adames García de los 125 kg, logró medalla de bronce. La lucha ha tenido un gran año 2025.