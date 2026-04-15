Samaná Open 2026 celebrará su segunda edición con 160 atletas de tenis y pádel

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Del 1 al 4 de mayo, Samaná Open 2026 celebrará su segunda edición en Las Terrenas, reuniendo a 160 atletas entre tenis y pádel, así como a cientos de visitantes, en un fin de semana largo que combinará deporte, turismo y experiencias premium en uno de los destinos más atractivos del país.

Organizado por FistEvents, el evento continúa posicionándose como una propuesta innovadora dentro del deporte amateur, al integrar competencia, entretenimiento y conexión social en un entorno único de playa.

Esta edición contará con la participación de 80 tenistas y 80 padelistas, provenientes de distintas comunidades deportivas del país. El 70 % de los atletas llegará desde Santo Domingo y Santiago, lo que fortalece el impacto del evento como plataforma de turismo deportivo durante el feriado del Día del Trabajo. Además, se espera una asistencia diaria de entre 200 y 300 visitantes.

La competencia se desarrollará en dos sedes emblemáticas de Las Terrenas:

• Esperanza Racquet Club, sede de tenis y pádel.

• Sporting Club Terrenas, sede principal del pádel.

Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia completa:

- Competencias en tenis y pádel

- Kit de bienvenida para jugadores

- Premiaciones y reconocimientos

- Brindis y momentos especiales durante el evento

- Fiesta de blanco frente al mar para el cierre y premiación

- Activaciones y experiencias de marcas aliadas

Samaná Open 2026 cuenta con el respaldo de Akkana Samaná como patrocinador principal, fortaleciendo la propuesta de valor del evento y su apuesta por seguir impulsando el deporte, el turismo interno y la conexión entre comunidades.

“Queremos que Samaná Open siga creciendo como una experiencia que combine deporte, turismo y momentos memorables. Nuestro objetivo es que cada atleta y visitante viva un evento de calidad, y al mismo tiempo seguir aportando al dinamismo de Las Terrenas como destino”, expresó Emmanuel de los Santos, organizador del evento.

Los jugadores y fanáticos podrán seguir toda la información del evento a través de la AST, disponible en App Store y Google Play, donde estarán disponibles calendarios, resultados y novedades. Para el pádel, los interesados también podrán completar su inscripción a través de UEPA Tickets.

Las inscripciones continúan abiertas y los cupos son limitados.

Con esta segunda edición, Samaná Open reafirma su apuesta por impulsar el deporte amateur y seguir proyectando a Las Terrenas y Samaná como un destino ideal para eventos de alto nivel.