Atletas cubanos entrenarán en el país en atletismo

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Una delegación cubana arribó a una base de entrenamiento en República Dominicana, donde realizará un intercambio preparatorio que se extenderá hasta el próximo primero de mayo, con el objetivo de fortalecer la preparación competitiva y el trabajo técnico-metodológico conjunto.

El grupo está integrado por los atletas Emmy Alfonso Tolón y Yenifer López Cardona, Lorena La O Bretaña, Erika de la Caridad Capaz Calderón y Meelany Castro Beltrán.

En el equipo masculino participan Ronal Ernesto Mustelier Texidor y Etian Julio Pérez Quintero, además de los heptatletas Luis Alberto Cabrera Zayas, Francy A. Chamizo Tolón y Robert Luis Charlot Hernández.

La información fue ofrecida por Julio Heredia, metodólogo de la Comisión Nacional de Atletismo, participan además los entrenadores y especialistas Onay Revé Silva, Margarita Lugo Rabelo y Roxana Brooks Lores.

Este intercambio contempla sesiones de entrenamiento conjunto, topes de control y encuentros con atletas de alto rendimiento, como parte de un programa que busca elevar el nivel competitivo y fortalecer la integración deportiva y cultural entre ambas naciones. Los atletas se preparan en el país con mira a participar en diferentes eventos internacionales.

La delegación cubana realizó el intercambio, para entrenar a los atletas y capacitar a los entrenadores en las diferentes modalidades. Entrenarán en la pista de calentamientos.