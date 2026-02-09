San Lázaro Tiene un plan deportivo ideal para el 2026

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Durante casi 63 años el club deportivo y cultural San Lázaro ha hecho historia en el país. Cada año sus metas son más grandes y para el 2026 esperan impactar por lo alto.

Así quedó establecido durante la presentación oficial de lo que denominan un plan ideal para el 2026.

“Venimos con una revolución innovadora con el baloncesto masculino, femenino y le vamos a dar más impulso a otras disciplinas para complacer los diversos gustos”, dijeron Dimitri Mendoza y Milton Díaz, altos ejecutivos del popular club deportivo de la capital.

Junto a su directiva compuesta por Fernando Gómez, Alex Rodríguez, Giselle Capellán, Marcos Castro, Yovanny Valdez, Mercedes Llano, Elinna Serra y Franklin Mirabal, se derrochó optimismo.

Fernando Gómez y Giselle Capellán encabezan el festejo del San Lázaro.

¿Qué viene nuevo?

1- Un ícono del San Lázaro será nombrado nuevo mánager del masculino para el baloncesto superior.

2- Se duplicará el apoyo a la selección femenina de baloncesto.

3- Se creará el club de fanáticos lazareños.

4- Se creará el club de grandes empresarios que apoyan el San Lázaro.

5- Más impulso a las categorías menores.

6- Más auge al voleibol, Ajedrez y Tae Kwon Do, entre otras disciplinas.

7- El tradicional desayuno de aniversario será dedicado a una gran personalidad que apoya el club.

8- Volverán los operativos sociales, medicina, escuelas, en fin, más respaldo a la gente del barrio.

9- Fortalecer la identidad del fanático lazareño.

10- Más fortaleza en las redes sociales y el YouTube.

El acto de presentación del plan deportivo de San Lázaro para el 2026 fue conducido por el periodista Franklin Mirabal, quien ejecuta varios roles claves en beneficio del club.