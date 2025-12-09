De los Santos y Ardente ganan torneo de boliche

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La pareja integrada por María de los Santos y Leonardo Ardente, conquistó el primer lugar en el torneo de boliche 30 aniversario del Sebelén Bowling Center con una participación masiva de 100 jugadores, que disfrutaron de un evento deportivo, durante el fin de semana, disfrutando de premios y una fiesta deportiva.

De los Santos y Ardente, para coronarse campeones lograron tumbar un total de 2817 pines durante las dos jornadas, con handicap.

En segundo lugar, para la medalla de plata fue para los bolicheros Wascar Cavallo y Ramón Coste, con 2782. Seguido de Alfredo Jaime y Ernesto Jaime, con 2778, José Chepe López y Miguel Ramos, con 2784.

En individual Manuel González, con 1463, Wascar Cavallo, con 1446 y Alex Prats, con 1415.

En Senior Manino Fernández. En super Senior se destacaron Miguel Ramos, con 266, Héctor Rodríguez, 247.3 y Ernesto Jaime, 245. Luego de finalizar las competencias se llevó a cabo la premiación a cabo del inmortal Rolando Sebelén, sus hijos Rolly, Rolando Antonio y Raffy Sebelén.

Durante la premiación Sebelén, felicitó a todos los bolicheros en especial a los ganadores.

“Estamos muy satisfechos por la masiva participación en el torneo. Para celebrar por todos lo alto la celebración de estos 30 años del Sebelén Bowling Center y seguiremos trabajando para poner en alto el boliche a nivel nacional e internacional, donde hemos logrado una gran cantidad de medallas”¨, dijo la leyenda del boliche.

Durante las dos jornadas, Sebelén estuvo acompañado de su familia, encabezando su esposa, hijos y nietos. El saque de honor estuvo a cargo de los nietos de Sebelén.

“Estos 30 años del Sebelén Bowling Center, es una gran fiesta para el deporte dominicano y la familia Sebelén se siente agradecida de los jugadores, dirigentes y las empresas que nos apoyan”, dijo el inmortal del deporte. Se disfrutó el fin de semana.