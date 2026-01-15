Selección de fútbol entrena hacia eventos y JC 2026

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La Coordinación de Selecciones Nacionales Masculinas de la Federación Dominicana de Fútbol informó que han sido citados 26 futbolistas de la categoría Sub-23 para poner en marcha el primer microciclo de trabajo del año 2026, será efectuado del 19 al 23 de enero en Santo Domingo.

La actividad forma parte de la preparación de la selección que estará representando el país en los eventos del fútbol del ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028 y tendrá como primer reto los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Marcelo Neveleff -seleccionador nacional de la Absoluta y Sub-23- manifestó, “Esta convocatoria tiene como objetivo reunir a los jugadores para ser evaluados y tener la oportunidad de entrenar con el cuerpo técnico de la selección nacional. Estamos conscientes que será entre fechas oficiales de la LDF y LDF Expansión, seremos sensibles a las cargas de trabajo que serán compartidas con los clubes al terminar este campamento”. La convocatoria integrada por los porteros: Edwin Frías (Cibao FC), Gian Marcos Álvarez (Atlético Pantoja) y Maikel Pineda (Delfines del Este).

Defensores: Josué Núñez (Cibao FC), Rauly Martínez (Moca FC), Joselvis Martínez (Delfines del Este), Derek Mata (Moca FC), Ysaac Corcino (Delfines del Este), Ricardo Sánchez (O&M FC) y Luís Andrés Ortíz (Atlético Vega Real). Medio campistas: Nicolás Cruz (Cibao FC), Tairon Rodríguez (Moca FC), Álvaro Cabrera (Delfines del Este), Ander Segura (Delfines del Este), Emmanuel Cuello (O&M FC), Yordy Álvarez (Atlético Pantoja), Jerson Infante (Atlántico FC) y Wilsander Pérez (Atlético San Cristóbal). Delanteros: Abraham Mejía (Cibao FC), Javier Roces (Cibao FC), Jesús Cuevas (Moca FC), Alan Martínez (Atlético Vega Real), Carlos Sarante (Atlético Pantoja), Fraimy Lapaix (Atlético Pantoja), William Paulino (Santa Fe FC) y Tiziano Bernardi (New College of Florida - USA).