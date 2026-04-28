Shohei Ohtani lanzará hoy pero no bateará contra Marlins

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El japones Shohei Ohtani no estará en la alineación titular el martes por la noche cuando abra el partido de los Dodgers de Los Ángeles contra los Marlins de Miami.

Será la segunda vez esta temporada que Ohtani lanza pero no batea. Lanzará con cinco días de descanso.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, anunció el plan para Ohtani después de la victoria por 5-4 en el primer partido de la serie el lunes por la noche.

La primera vez que Ohtani lanzó para los Dodgers pero no bateó fue el 15 de abril, cuando ponchó a 10 en una victoria por 8-2 sobre los Mets de Nueva York. No estuvo en el orden de bateo después de que un lanzamiento lo golpeara en la parte posterior del hombro derecho a principios de esa semana.

La última vez que Ohtani no estuvo en la alineación como bateador designado durante una apertura fue el 28 de mayo de 2021, con los Angelinos de Los Ángeles.

Los Dodgers extrañarán su bate el martes. Tiene una racha de 10 juegos conectando hits contra los Marlins desde septiembre de 2024.

El lunes, Ohtani tuvo su segundo juego consecutivo de tres hits, terminando con 3 de 5 con un doble por regla de terreno, dos sencillos, dos carreras anotadas y una carrera impulsada.