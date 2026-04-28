Filis despiden al manager Rob Thomson. ¿Qué sigue en Filadelfia?

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El mánager Rob Thomson, quien llevó a los Filis a cuatro apariciones consecutivas en los playoffs, incluyendo la Serie Mundial de 2022, fue despedido el martes luego de que Filadelfia perdiera 11 de 12 juegos y comenzara el día empatado en el último lugar de las Grandes Ligas.

El entrenador de banca, Don Mattingly, fue nombrado mánager interino hasta el final de la temporada y el entrenador de tercera base, Dusty Wathan, fue ascendido a entrenador de banca. Mattingly ahora trabajará oficialmente para uno de sus hijos —Preston Mattingly es el gerente general de los Phillies— en lo que se cree que es la primera combinación de padre e hijo como gerente general y mánager en la historia del béisbol.

Thomson tuvo un récord de 355-270 y dirigió a un equipo de Filadelfia repleto de talento de alto precio, que incluía a Bryce Harper, Kyle Schwarber y Trea Turner, a títulos divisionales consecutivos.

Thomson, de 62 años, un veterano del béisbol que finalmente fue ascendido a su primer puesto como mánager en 2022, firmó una extensión de contrato durante la temporada baja que se extendía hasta la temporada 2027 y se esperaba que nuevamente liderara a los Phillies en la lucha por la Serie Mundial.

Thomson es el segundo mánager despedido en el béisbol esta temporada, después de que los Red Sox despidieran a Alex Cora y a cinco entrenadores el sábado.

Dave Dombrowski, presidente de operaciones de béisbol de los Phillies, le dio un voto de confianza a Thomson la semana pasada, en medio de su racha de derrotas.

Dombrowski respaldó el trabajo de Thomson y afirmó que ha sido un buen mánager desde que reemplazó a Joe Girardi en 2022.

El futuro de Filadelfia

Los Phillies han tenido un desempeño pésimo en lo que se suponía que sería una temporada de celebración, con la franquicia a punto de ser sede del Juego de Estrellas y sus festividades.

En cambio, se han derrumbado en todos los aspectos del juego, con los titulares Alec Bohm y Schwarber bateando por debajo de .200, mientras que los abridores Jesús Luzardo, Aaron Nola y Andrew Painter tienen efectividades superiores a 5.00.

Los Phillies acaban de despedir al costoso y decepcionante Taijuan Walker en el último año de un contrato de cuatro años y 72 millones de dólares, y el jardinero Nick Castellanos fue despedido en febrero al entrar en el último año de un contrato de cinco años y 100 millones de dólares.

Los Phillies no han ganado la Serie Mundial desde 2008 y su última participación en los playoffs fue en 2011, hasta que Thomson los lideró en una sorprendente racha que los llevó a la Serie Mundial en 2022, conocida como el Octubre Rojo, que revitalizó a la afición y convirtió las temporadas con más de 90 victorias en la norma.