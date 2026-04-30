¡No ha sido fácil! Niverka regresa a las reinas

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

La capitana de la Selección Nacional de Voleibol, Niverka Marte Frica, está de regreso al tabloncillo, tras una pausa de un año por motivo de embarazo. Marte, al conversar con este redactor, manifestó que ya tiene dos meses que comenzó a entrenar con el objetivo de estar en la mejor forma posible para los Juegos Centroamericanos donde buscarán su séptima corona al hilo.

“Mira, no ha sido fácil, ya las noches y los días no son iguales, como madre tengo otras responsabilidades, la he asumido con orgullo y pasión”, añadió.

Dijo que trabajará para estar en la Liga de Naciones que será el primer gran evento de las Reinas del Caribe en junio, al igual que el Torneo Preolímpico que se celebrará en el país y deseo estar en ritmo de juego.

Expuso que está entrenando, tomando el ritmo de cancha. “Hace cuatro meses nació en perfecto estado de salud mi princesa, Alana y necesita de mis cuidados”, enfatizó.

Dijo que jugar delante del público dominicano es siempre un gran reto, porque lo hacen delante de su gente.

Niverka Marte gesticula tras una buena jugada.

“La meta de todas las chicas es ganar la medalla de oro en los Centroamericanos que será la número siete y cuarta en que he estado envuelta”, agregó Niverka. También afirmó que otra meta es clasificar a los Juegos Olímpicos de Londres, el 5to boleto.