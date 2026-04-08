Clasificatorio tenis de mesa completa equipos a JJCC 2026

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

El clasificatorio de tenis de mesa para los Juegos Centroamericanos y del Caribe definió los ocho equipos, tanto en masculino como en femenino que estarán representando a sus países en la cita multidisciplinaria Santo Domingo 2026.

Los seleccionados de Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras, Trinidad & Tobado, Costa Rica, Santa Lucía y El Salvador apartaron sus boletos en la rama femenina.

En masculino, obtuvieron el derecho de estar presente en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 los equipos de Colombia, El Salvador, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Santa Lucía, Barbados y Guyana.

Además de los citados equipos, también están clasificados Cuba, México y Puerto Rico, por estar mejor posicionados en el ranking, mientras que República Dominicana le fue otorgada la plaza por ser sede de los juegos.

Los campeonatos, que arrancaron el lunes con el clasificatorio en el recién inaugurado Pabellón de Tenis de Mesa del Parque del Este, tiene una dedicatoria especial a Magín Díaz, ministro de Hacienda.

Para hoy, concluye el Clasificatorio de Tenis de Mesa, se entregarán los boletos en individual en ambas ramas, así como las posiciones de consolación por equipos.

Concluido el clasificatorio se dará paso al Campeonato de Mayores, a celebrarse del 9 al 15 de este mes, y también se celebrará el torneo del Caribe Juvenil de Tenis de Mesa, del 16 al 23. Los campeonatos cuentan con el apoyo de ITTF, ITTF Américas, Inefi, GPA y Asociados, Fedoteme, Comité Olímpico Dominicano, Baldom, Creso, Concateme, RH Mejía, Santo Domingo 2026, Vive por un Sueño, Ministerio de Deportes, Federación Regional del Caribe de Tenis de Mesa (CRTTF).

Atletas compiten por obtener el derecho de estar presente en los Juegos Regionales que tendrán lugar del 24 de julio al 8 de agosto, así como por el posicionamiento en el ranking.

Organiza la Federación Dominicana de Tenis.