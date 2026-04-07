Colombia y Venezuela dominan clasificatorio tenis

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

Los seleccionados de Colombia y Venezuela, en ambas ramas, sortearon la primera ronda de las competencias por equipos del Campeonato Clasificatorio de Tenis de Mesa para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En el certamen, que arrancó ayer en el recién inaugurado Pabellón de Tenis de Mesa del Parque del Este, también ganaron sus compromisos de la primera fase de grupos los equipos femeninos de Guatemala y Trinidad & Tobago, en tanto que en masculino triunfaron El Salvador y Costa Rica. Las competencias continúan hoy, desde las 9:30 de la mañana con los partidos de consolación de las posiciones finales. Los ocho equipos que avancen a los cuartos de final en masculino clasifican para la cita multideportiva regional, así como los seis seleccionados que hagan lo propio en femenino.

Colombia y Venezuela lideran el grupo I en masculino y femenino, con dos puntos, en tanto que Costa Rica encabeza el grupo IV en masculino, y El Salvador el grupo II. En femenino, Guatemala encabeza el grupo I. Los campeonatos cuentan con el apoyo de ITTF, ITTF Américas, Inefi, GPA y Asociados, Fedoteme, Comité Olímpico Dominicano, Baldom, Creso, Concateme, RH Mejía, Santo Domingo 2026, Vive por un Sueño, Presidencia de la República Dominicana, Federación Regional del Caribe de Tenis de Mesa (CRTTF). El torneo clasificatorio, que se extenderá hasta mañana , también otorgará boletos por medio del repechaje a dos equipos que avancen a la ronda de consolación.

El selectivo dominicano ya apartó su boleto para la cita multideportiva regional. El clasificatorio entregará un total de ocho plazas por equipos y cuatro boletos en individual, en masculino y en femenino.