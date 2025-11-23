Dominicana se corona campeona de la Copa Cosat U12 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El equipo femenino de República Dominicana se proclamó campeón de la Copa Cosat U12 2025, al vencer 2-1 a Perú en la final disputada este viernes en las instalaciones del Jockey Club del Perú, en Lima.

La representación criolla se consolidó como la gran sorpresa del torneo, imponiéndose en un dramático desenlace. Vicka Lanatta dio el primer punto a Perú al superar a Kyara Khayyat por 4-6, 6-3 y 7-5. Sin embargo, Ana Paula Vega igualó la serie al derrotar a Ana Camila Mannucci con un contundente 6-1 y 6-1. En el doble decisivo, Vega y Khayyat se impusieron a Mannucci y Lanatta por 7-6 (14) y 6-3, sellando la histórica victoria para las dominicanas.

Trayectoria hacia el título

El equipo nacional, integrado por Kyara Khayyat, Ana Paula Vega y Elaine Martínez, bajo la dirección del capitán Danneury Javier, mostró consistencia durante toda la competencia:

• Lunes: triunfo 2-1 sobre Argentina.

• Martes: victoria 2-1 frente a Tailandia.

• Miércoles: superaron 2-1 a Ecuador para avanzar a semifinales.

• Jueves: vencieron 2-1 a Colombia, asegurando el pase a la final.

• Viernes: coronación ante Perú, en un encuentro vibrante.

Orgullo nacional

“Estoy muy orgulloso de este logro. El equipo trabajó con disciplina, compromiso y unidad, y eso nos permitió alcanzar el título. Representar a la República Dominicana es un honor, y seguiremos trabajando para mantener ese orgullo en alto”, expresó el capitán Javier.

Participación internacional

En el evento participaron jugadoras de República Dominicana, Perú, Tailandia, Argentina, Colombia, Ecuador, México y Venezuela. El tercer lugar fue para Ecuador, que venció 2-0 a Colombia.

El torneo reunió a 24 atletas en la rama femenina, con la supervisión del réferi Jhonny Suárez y la representación de Cosat a cargo de Iván Machado.