La fiebre Alcaraz se siente en Australia

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Melbourne. Australia, EFE.

Carlos Alcaraz ha encendido una auténtica “Alcarazmanía” en el Abierto de Australia, donde aficionados de distintas partes del mundo abarrotan las gradas con la ilusión de verle conquistar el único Grand Slam que falta en su palmarés. El tenista español, de 22 años, avanzó este domingo a los cuartos de final tras imponerse al estadounidense Tommy Paul por 7-6(6), 6-4 y 7-5, sin ceder un solo set en el torneo. Es la tercera vez consecutiva que alcanza esta ronda en Melbourne, un escenario en el que busca superar su mejor actuación y consolidar su proyección histórica.

Alcaraz resolvió el duelo en dos horas y 37 minutos, en un partido que comenzó con dificultades tras perder su saque en el primer juego. Reaccionó con rapidez, igualó el marcador en el primer set y se impuso en el 'tie break' pese a una interrupción de quince minutos provocada por un golpe de calor sufrido por un espectador en la grada. Con temperaturas algo más suaves que en días anteriores y el respaldo de su equipo desde el palco, el murciano fue ganando confianza. Quebró el servicio de Paul en el segundo set para cerrarlo por 6-4 y mantuvo la solidez en un tercer parcial más equilibrado, que resolvió con un quiebre en el undécimo juego. El triunfo el número 88 en 101 juegos de Grand Slam.