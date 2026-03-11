UCLUDELAE anuncia Torneo de Softbol Latino-Europeo 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Unión de Clubes Deportivos Latinos de Europa (UCLUDELAE) anunció la celebración del XII Torneo de Softbol Latino- Europeo 2026, con especial dedicatoria a la provincia María Trinidad Sánchez, a efectuarse en septiembre en los en los campos deportivos de la Universidad de Valladolid, en Castilla y León, España.

El dirigente Danny Valdez, presidente de la entidad organizadora, dijo que el evento contará con la presencia de más de 218 equipos afiliados a UCLUDELAE, de los cuales clasificarán 27 conjuntos de la Unión Europea, además de una delegación de Estados Unidos y una de la República Dominicana para totalizar 29 en total.

Señaló que el mayor espectáculo de latino de Europa, dedicado a la provincia María Trinidad Sánchez contará con la presencia de invitados dominicanos, entre los que mencionó a David Collado, ministro de Turismo, Kelvin Cruz, ministro de Deportes, María López Polanco (Amada), gobernadora de la provincia reconocida y su alcalde Junior Peralta, quien es además vicepresidente de la Federación Dominicana de Municipios.

De Europa participarán los diputados de ultramar Julio César López y Natividad Nova.